武漢肺炎》南韓單日新增63例 本土群聚感染、境外移入皆緊張

南韓3日單日新增確診病例共63例，過半數屬社區感染。圖為首爾街景。（歐新社）

2020-07-04 13:11:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內病例緊張狀況不容輕視；根據南韓防疫單位最新統計，南韓3日單日新增確診病例共63例，過半數屬社區感染，為日前多起首都圈群聚感染後續影響，境外移入病例攀升狀況也不容忽視，另增新增死亡病例共1例。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓3日新增63例確診病例，為連續第2日單日新增突破60例；觀察病例分布，63例中有36例為社區感染，首都圈就佔其中29例，分別為京畿道15例、首爾市6例、光州市8例，首都圈外則有大田市3例、忠清北道2例、大邱市和慶尚北道各1例。

請繼續往下閱讀...

新增63例中，有27例為境外輸入病例，18例為入境檢疫過程確診，9例為入境後居家隔離期內確診，為南韓連續第9日境外輸入病例達二位數。

南韓除首都圈，其他地區也有集體感染案件，共有10個市、道出現確診病例；首都圈方面仍以旺成教會和直銷公司等案為中心，持續發生小規模群聚感染，光州地區疫情則以寺廟、教會、直銷公司等相關病例為疫情持續擴散原因。

儘管集體感染影響仍在，但較前一日數據，南韓本土病例下降16例，值得留心的是境外輸入病例則較前一日攀升16例，無論本土或境外防疫都不容當局輕視。

截至最新統計，南韓境內確診累計達到1萬3030例，累計死亡病例為283例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法