為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》南韓單日新增63例 本土群聚感染、境外移入皆緊張

南韓3日單日新增確診病例共63例，過半數屬社區感染。圖為首爾街景。（歐新社）

南韓3日單日新增確診病例共63例，過半數屬社區感染。圖為首爾街景。（歐新社）

2020-07-04 13:11:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內病例緊張狀況不容輕視；根據南韓防疫單位最新統計，南韓3日單日新增確診病例共63例，過半數屬社區感染，為日前多起首都圈群聚感染後續影響，境外移入病例攀升狀況也不容忽視，另增新增死亡病例共1例。

《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓3日新增63例確診病例，為連續第2日單日新增突破60例；觀察病例分布，63例中有36例為社區感染，首都圈就佔其中29例，分別為京畿道15例、首爾市6例、光州市8例，首都圈外則有大田市3例、忠清北道2例、大邱市和慶尚北道各1例。

新增63例中，有27例為境外輸入病例，18例為入境檢疫過程確診，9例為入境後居家隔離期內確診，為南韓連續第9日境外輸入病例達二位數。

南韓除首都圈，其他地區也有集體感染案件，共有10個市、道出現確診病例；首都圈方面仍以旺成教會和直銷公司等案為中心，持續發生小規模群聚感染，光州地區疫情則以寺廟、教會、直銷公司等相關病例為疫情持續擴散原因。

儘管集體感染影響仍在，但較前一日數據，南韓本土病例下降16例，值得留心的是境外輸入病例則較前一日攀升16例，無論本土或境外防疫都不容當局輕視。

截至最新統計，南韓境內確診累計達到1萬3030例，累計死亡病例為283例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
世衛改口非中國官方先通報武漢肺炎 陳時中：時間會讓事實清楚
2020-07-04 12:30

世衛改口非中國官方先通報武漢肺炎 陳時中：時間會讓事實清楚
武漢肺炎疫情誰最先通報 世衛改口：非中國官方
2020-07-04 11:39

武漢肺炎疫情誰最先通報 世衛改口：非中國官方
正敦化北路門牌 這靜巷宅價格有亮點

正敦化北路門牌 這靜巷宅價格有亮點
武漢肺炎》美再創單日新高5.6萬人確診！川普仍出席國慶煙火活動
2020-07-04 10:36

武漢肺炎》美再創單日新高5.6萬人確診！川普仍出席國慶煙火活動
武漢肺炎》不到30天？北京病例連6日呈個位數 中國昨僅增3例
2020-07-04 09:54

武漢肺炎》不到30天？北京病例連6日呈個位數 中國昨僅增3例
合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅

合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅
國際今日熱門
2020-07-03 14:28

揭西藏活佛迫害案背後真相 中國律師曝港悲慘未來

2020-07-03 15:44

疫情、種族主義爭議未平 川普登拉什莫爾山國慶活動惹議

2020-07-03 14:26

習近平何在？印度總理莫迪 巡視中印邊境基地

2020-07-03 14:41

武漢肺炎》東京單日增127例確診創新高 連2日破百疫情拉警報

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播