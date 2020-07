新郎不是我！妒男闖單身趴 槍殺準新娘與她爸

2020-07-04 11:43:36

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名準新娘在婚前2天與家人在家中舉行告別單身派對,慶祝的時刻新娘和父親卻遭人槍殺,根據新娘哥哥表示,嫌犯仰慕新娘,求婚不成引起殺機。

綜合外媒報導,北方邦(Uttar Pradesh)一名準新娘安卡爾(Anchal)婚禮前兩日,在家中遭人槍殺當場死亡,新娘父親拉庫瑪(Rajkumar)則在送醫後不治。警察局長辛格(Akhilesh Narayan Sing)表示,主嫌薩格(Saagar)約在午夜到達安卡爾家中,隨後開始向被害人及其家屬開槍。

安卡爾的哥哥阿曼(Aman)表示,開槍的男子愛慕安卡爾,曾向安卡爾求婚,卻被拒絕。在安卡爾即將嫁給別人之際,薩格和5名友人騎機車前往安卡爾家,闖入派對開槍。據報導,目前警方已逮捕2名共犯,主嫌薩格則還在逃亡。

In UP's Meerut, a 19-year-old Dalit girl Aanchal (in blue stole) and her father were gunned down a day before Aanchal's wedding. Aanchal's stalker Saagar opened indiscriminate fire during a pre-wedding function on the night of June 27. Video surfaced today. pic.twitter.com/KeBCQao79h