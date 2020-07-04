中國連33天暴雨預警 重慶洪水穿過三樓民宅成瀑布
〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台連續第33天發布暴雨預警，長江流域多處嚴重洪災，重慶綦江1日更出現洪水穿過民宅，從3樓流下形成瀑布的景象，據報導，這次事件共有7戶住家受災，居民已全數獲救僅受輕傷。
《人民日報》等中媒昨（3）日在推特及微博發布一段影片，重慶綦江區三江鎮公路旁一處低漥地的民宅，因涵洞堵塞造成水流入屋中，從3樓窗戶、陽台傾瀉而下，7戶受影響的居民已全數撤離。
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日前重慶市就曾發送洪水預警，「溫馨提醒」今年洪水預估水位將近200公尺，「4樓以下居民應提前做好準備」。網友則表示，「不知道的以為這樓吃了不乾淨的食物，吐了」、「人在家中坐，水從天上來」、「民宅成了洩洪口」。
根據重慶防汛抗旱指揮部，受這次強降雨影響，已導致超過6萬人受災，1人死亡，1人失蹤，2035人緊急安置。
【洪水穿過三層居民樓奪窗而出如瀑布傾瀉而下】7月1日8時至7月2日8時，重慶市普降中到大雨，局地暴雨到大暴雨，多地出現洪澇災害。 7月1日，綦江區三江鎮雷神店附近的一排居民樓，洪水直接從一三樓住戶家中穿窗而出，形成瀑布傾瀉而下。 pic.twitter.com/zSZ4WBgd4M— 人民日報 People's Daily （@PDChinese） July 3, 2020