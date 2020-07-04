為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國連33天暴雨預警 重慶洪水穿過三樓民宅成瀑布

中國暴雨造成嚴重洪災，重慶綦江出現水從3樓民宅窗戶、陽台傾瀉而下。（圖擷自微博）

中國暴雨造成嚴重洪災，重慶綦江出現水從3樓民宅窗戶、陽台傾瀉而下。（圖擷自微博）

2020-07-04 10:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台連續第33天發布暴雨預警，長江流域多處嚴重洪災，重慶綦江1日更出現洪水穿過民宅，從3樓流下形成瀑布的景象，據報導，這次事件共有7戶住家受災，居民已全數獲救僅受輕傷。

《人民日報》等中媒昨（3）日在推特及微博發布一段影片，重慶綦江區三江鎮公路旁一處低漥地的民宅，因涵洞堵塞造成水流入屋中，從3樓窗戶、陽台傾瀉而下，7戶受影響的居民已全數撤離。

日前重慶市就曾發送洪水預警，「溫馨提醒」今年洪水預估水位將近200公尺，「4樓以下居民應提前做好準備」。網友則表示，「不知道的以為這樓吃了不乾淨的食物，吐了」、「人在家中坐，水從天上來」、「民宅成了洩洪口」。

根據重慶防汛抗旱指揮部，受這次強降雨影響，已導致超過6萬人受災，1人死亡，1人失蹤，2035人緊急安置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水
2020-07-04 05:52

1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水
長江中下游危險了！洪水襲來 三峽大壩24小時洩洪
2020-07-03 05:53

長江中下游危險了！洪水襲來 三峽大壩24小時洩洪
桃園這裡賣最好？公開5個月完銷

桃園這裡賣最好？公開5個月完銷
中國暴雨不停 官媒公布救災畫面 意外揭「洪災慘況」
2020-07-02 20:24

中國暴雨不停 官媒公布救災畫面 意外揭「洪災慘況」
「4樓以下做好準備」......長江流域連續31天發布暴雨預警
2020-07-02 10:17

「4樓以下做好準備」......長江流域連續31天發布暴雨預警
疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆

疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆
國際今日熱門
2020-07-03 11:57

吞星怪物現身！新發現最大暴食黑洞 每日可吞噬1太陽

2020-07-03 13:00

武漢肺炎》北京疫情起變化？ 女子逛百貨突接「確診電話」崩潰引熱議

2020-07-03 12:14

22歲韓國三鐵女將不堪受虐輕生 死前痛苦留訊「公開他們罪刑」

2020-07-03 11:59

單日確診5.5萬創新紀錄 美國財長：不後悔推動開放

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播