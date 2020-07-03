可啪啪不可親親 荷蘭「紅燈區」重新開放

荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區1日起重新開放。（法新社）

2020-07-03 19:36:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖期間，荷蘭的性工作者有3個半月喪失主要收入來源，也無從獲得國家補償。幸好，荷蘭政府已准許「紅燈區」從本月1日起重新開放，但性工作者仍應加強衛生管理，包括避免與客人親吻，以及會令人「大口喘氣」的性愛方式。

《路透》、《每日郵報》、《衛報》等媒體報導，荷蘭政府決定將阿姆斯特丹「紅燈區」重新開放的日期，從9月1日提前至7月1日，令性工作者振奮不已，因為在武漢肺炎封鎖期間，他們宛如同時被客人和政府遺棄，有些人甚至被迫非法工作，才有辦法應付日常開銷，而這也使他們暴露於更大風險之中。

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荷蘭性工作者向來遵守嚴格的健康安全法規，而紅燈聯合工會（Red Light United）月前致函政府時，進一步提出更嚴格防疫措施，包括禁止接吻、口交，以及面對面體位等性愛姿勢，避免病毒經由唾液傳播。工會主席安娜（Felicia Anna）笑稱，性工作者對清潔工作十分熟練，且「我們已處理過比武漢肺炎更嚴重的疾病了。」

29歲的夢娜（Moira Mona）對「重出江湖」非常期待，並透露除了常備的皮衣、皮鞭、高跟鞋外，她多準備了皮面具、黑手套、醫療口罩等更多道具，在萬全預防措施下，並不擔心染疫風險。

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