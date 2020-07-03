為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

可啪啪不可親親 荷蘭「紅燈區」重新開放

荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區1日起重新開放。（法新社）

荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區1日起重新開放。（法新社）

2020-07-03 19:36:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖期間，荷蘭的性工作者有3個半月喪失主要收入來源，也無從獲得國家補償。幸好，荷蘭政府已准許「紅燈區」從本月1日起重新開放，但性工作者仍應加強衛生管理，包括避免與客人親吻，以及會令人「大口喘氣」的性愛方式。

《路透》、《每日郵報》、《衛報》等媒體報導，荷蘭政府決定將阿姆斯特丹「紅燈區」重新開放的日期，從9月1日提前至7月1日，令性工作者振奮不已，因為在武漢肺炎封鎖期間，他們宛如同時被客人和政府遺棄，有些人甚至被迫非法工作，才有辦法應付日常開銷，而這也使他們暴露於更大風險之中。

荷蘭性工作者向來遵守嚴格的健康安全法規，而紅燈聯合工會（Red Light United）月前致函政府時，進一步提出更嚴格防疫措施，包括禁止接吻、口交，以及面對面體位等性愛姿勢，避免病毒經由唾液傳播。工會主席安娜（Felicia Anna）笑稱，性工作者對清潔工作十分熟練，且「我們已處理過比武漢肺炎更嚴重的疾病了。」

29歲的夢娜（Moira Mona）對「重出江湖」非常期待，並透露除了常備的皮衣、皮鞭、高跟鞋外，她多準備了皮面具、黑手套、醫療口罩等更多道具，在萬全預防措施下，並不擔心染疫風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
荷蘭紅燈區7/1重啟！客人得戴口罩+手套 還禁「面對面體位」
2020-06-30 20:36

荷蘭紅燈區7/1重啟！客人得戴口罩+手套 還禁「面對面體位」
武漢肺炎》荷蘭夜店防疫奇招 客人全部坐著跳舞
2020-06-10 23:52

武漢肺炎》荷蘭夜店防疫奇招 客人全部坐著跳舞
「黃金搶案」狂吸菁 大台中工作潮之商機

「黃金搶案」狂吸菁 大台中工作潮之商機
荷蘭紅燈區居民不爽 「純」觀光須背對性工作者櫥窗
2018-02-04 19:15

荷蘭紅燈區居民不爽 「純」觀光須背對性工作者櫥窗
改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
2017-05-17 00:07

改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆

疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆
國際今日熱門
2020-07-02 22:53

崩塌畫面曝光！緬甸玉石場至少162死 今日結束搜救 影片

2020-07-02 21:07

南韓華城連續殺人案奪14命無法起訴 警方宣告結案

2020-07-02 22:51

恐入獄！黎智英接受《美聯社》專訪：堅守香港處之泰然

2020-07-02 20:38

英組織籲企業雇用更多有色女性 打破「玻璃天花板」

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播