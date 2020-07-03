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難得一見！ 他釣起22公斤「全身鮮紅」超巨大怪魚

澳洲一名男子在昆士蘭東南部的彩虹海灘附近釣魚時，釣到一條重達22公斤、104公分長的怪獸級巨魚「川紋笛鯛（Red emperor）」。（圖擷取自「Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose」臉書粉專）

澳洲一名男子在昆士蘭東南部的彩虹海灘附近釣魚時，釣到一條重達22公斤、104公分長的怪獸級巨魚「川紋笛鯛（Red emperor）」。（圖擷取自「Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose」臉書粉專）

2020-07-03 20:07:36

〔即時新聞／綜合報導〕超巨大！澳洲一名男子在昆士蘭東南部的彩虹海灘附近釣魚時，釣到一條重達22公斤、104公分長的怪獸級巨魚「川紋笛鯛（Red emperor）」，他受訪興奮地說，他在這片水域釣魚將近30年，第一次釣到體型這麼大的魚，直言這非常罕見「一生能遇到一次就很了不起了」。

《每日郵報》報導，從事租船營運的男子艾德（Ed Falconer），上月底在昆士蘭東南部的彩虹海灘附近釣魚時，遇到一條重達22公斤、全身鮮紅的大魚，他與大魚搏鬥20分鐘左右才順利將牠征服。

艾德一開始還以為只是釣到一條大鱈魚，直到把大魚拉上岸才驚覺，自己釣到一條全身鮮紅、104公分長的川紋笛鯛，他受訪時開心地說，自己在這片水域釣魚將近30年，釣過最大的魚只有約19公斤，能釣到這條22公斤的大魚真的相當罕見，直呼「一生能遇到一次就很了不起了」。

艾德說，能釣到如此巨大的魚是不少釣客的夢想，所以他不會吃掉這條魚，決定把牠捐給當地的博物館，他先把大魚冷凍後再請動物標本製作師協助處理，希望專家能透過魚的頭蓋骨的結構來推算出年齡。

當地博物館的魚類專家傑夫（Jeff Johnson）則透露，這條大魚與1962年8月紀錄的另一條川紋笛鯛都是22公斤。

相關照片請見：

他受訪興奮地說，他在這片水域釣魚將近30年，第一次釣到體型這麼大的魚，直言這非常罕見「一生能遇到一次就很了不起了」。（圖擷取自「Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose」臉書粉專）

他受訪興奮地說，他在這片水域釣魚將近30年，第一次釣到體型這麼大的魚，直言這非常罕見「一生能遇到一次就很了不起了」。（圖擷取自「Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose」臉書粉專）

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