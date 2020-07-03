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參照「楔形文」食譜！劍橋教授重現4000年前美食

英國劍橋大學一位教授，近日因為疫情多待在家，他藉此機會閱讀參照巴比倫時代的楔形文字寫出食譜，最後成功還原4000年前的食物。（擷取自Bill Sutherland推特）

英國劍橋大學一位教授，近日因為疫情多待在家，他藉此機會閱讀參照巴比倫時代的楔形文字寫出食譜，最後成功還原4000年前的食物。（擷取自Bill Sutherland推特）

2020-07-03 19:39:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學一位教授，近日因為疫情多待在家，他藉此機會閱讀參照巴比倫時代的楔形文字寫出食譜，最後成功還原4000年前的食物，他並稱讚這些食物吃起來相當美味。教授將數張古代美食照片PO網後，也引發網友熱議。

綜合外媒報導，劍橋大學教授比爾（Bill Sutherland）近日在推特上PO出大量美食照，特別的是，這些食物都是照著古巴比倫的食譜做出來的美饌。推特照片中，有一張巴比倫石板楔形文字照片，比爾表示，這是公元前1750年的現存最古老食譜，結果讓他做出「吃過最好吃的美索不達米亞飯」。

其他比爾重現的菜色包括了「古早味」燉菜、燉羊肉。還有將韭菜和蔥炒過後灑上麵包屑後製成的料理，及羊血製成的紅寶石肉湯。不過，比爾也表示，在製作肉湯的時候他「作弊」使用番茄醬取代羊血，但還是出現又濃郁又美味的奇特風味。

推文PO出後，立刻獲得網友迴響，教授則說，這是他參照耶魯大學出版的《古代美索不達米亞會說話》（Ancient Mesopotamia Speaks）一書中提到的食譜而製成的菜色。有趣的是，該書中的食譜寫得其實十分簡短，哈佛大學食品專家曾說過，有時必須透過推測才能還原料理。

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