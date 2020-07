參照「楔形文」食譜！劍橋教授重現4000年前美食

2020-07-03 19:39:55

〔即時新聞/綜合報導〕英國劍橋大學一位教授,近日因為疫情多待在家,他藉此機會閱讀參照巴比倫時代的楔形文字寫出食譜,最後成功還原4000年前的食物,他並稱讚這些食物吃起來相當美味。教授將數張古代美食照片PO網後,也引發網友熱議。

綜合外媒報導,劍橋大學教授比爾(Bill Sutherland)近日在推特上PO出大量美食照,特別的是,這些食物都是照著古巴比倫的食譜做出來的美饌。推特照片中,有一張巴比倫石板楔形文字照片,比爾表示,這是公元前1750年的現存最古老食譜,結果讓他做出「吃過最好吃的美索不達米亞飯」。

其他比爾重現的菜色包括了「古早味」燉菜、燉羊肉。還有將韭菜和蔥炒過後灑上麵包屑後製成的料理,及羊血製成的紅寶石肉湯。不過,比爾也表示,在製作肉湯的時候他「作弊」使用番茄醬取代羊血,但還是出現又濃郁又美味的奇特風味。

推文PO出後,立刻獲得網友迴響,教授則說,這是他參照耶魯大學出版的《古代美索不達米亞會說話》(Ancient Mesopotamia Speaks)一書中提到的食譜而製成的菜色。有趣的是,該書中的食譜寫得其實十分簡短,哈佛大學食品專家曾說過,有時必須透過推測才能還原料理。

I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".

