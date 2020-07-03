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如同中國！ 港府明定禁語詞 黃之鋒：打擦邊球等於妥協

針對港府表明，示威者的「光復香港 時代革命」口號，含有「港獨」之意，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，「打擦邊球」這回事是暗示了妥協，將變成一種官方強加於頭上的緊箍咒。（美聯社資料照）

針對港府表明，示威者的「光復香港 時代革命」口號，含有「港獨」之意，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，「打擦邊球」這回事是暗示了妥協，將變成一種官方強加於頭上的緊箍咒。（美聯社資料照）

2020-07-03 19:34:33

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」上月30日晚間11時生效，港府表明，示威者的「光復香港 時代革命」口號，含有「港獨」或將香港特區從中國分離出去，或顛覆國家政權之意。對此，前眾志秘書長黃之鋒表示，「打擦邊球」這回事是暗示了妥協，將變成一種官方強加於頭上的緊箍咒。

香港政府發言人2日表明，示威者的「光復香港 時代革命」口號，含有「港獨」或將香港特區從中國分離出去、改變香港特區法律地位，或顛覆國家政權之意。該發言人舉1日參與抗議活動的示威者為例，他們高舉或暗藏寫有「光復香港 時代革命」的物品，而這些字句具有前述含意。

該發言人宣稱，「港版國安法」禁止分裂國家和顛覆國家政權等危害國家安全的行為與活動，市民勿「以身試法」。

對此，黃之鋒在臉書分享文章指出，「打擦邊球」這回事其實暗示了妥協，慢慢會變成習慣，變成自我設限，變成一種官方強加於頭上的緊箍咒。畢竟連譚惠珠之流都還在說不能單憑口號定罪，但勸人「君子不立危牆之下」。

黃之鋒說，港府想要的就是人人自危，就是想所有港人自行乖乖放棄原有的權行和自由，所謂的紅線只會愈收愈緊、愈壓愈後，一直向後退讓打擦邊球，最終只會萬劫不復，「這樣的墜落 在中國已經發生過」。

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