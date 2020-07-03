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核准千億元軍購案對抗中國 莫迪：敵人看見我們的怒火

莫迪今日親赴中國邊境地帶拉達克視察軍隊、精神喊話。（法新社）

莫迪今日親赴中國邊境地帶拉達克視察軍隊、精神喊話。（法新社）

2020-07-03 20:21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中印關係緊張氛圍尚未解除，印度為了對抗中國，官方2日批准1項3890億盧比（約台幣1531億元）軍購案，將購買33架戰鬥機、300枚遠程巡航導彈和250枚空對空導彈，印度總理莫迪（Narendra Modi）今（3日）表示，「敵人看見我們的怒火」。

根據《印度時報》報導，印度國防採購委員會（DAC）2日批准軍購案，由國防部長辛格（Rajnath Singh）作出決定，將向俄羅斯採購21架米格29戰機和12架蘇30戰機，同時升級59架空軍現有的米格29戰機。

軍購案也包括飛彈採購，印軍將購入300枚自主研發的「無畏式」巡弋飛彈，該導彈射程範圍達到1000公里，強化版本目前仍須2年至3年的實驗時間；該軍購案也將買入250枚印度製「阿斯特拉」（Astra）空對空飛彈，並計畫2021年起，將該飛彈裝到戰機上。

報導指出，印度總理莫迪今（3日）親自前往拉達克（Ladakh）中印邊界前線，向邊境陸軍、空軍與印藏邊防警察互動，同時精神喊話，他表示，「印度的敵人已經看到我們軍隊的怒火」，也稱讚士兵們犧牲的精神強化了印度的自立性，也向世界展現了印度的實力。

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