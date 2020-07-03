軍情動態》中國南海軍演 美三軍機今早現身偵察巡弋

美軍EP-3E偵察機。（歐新社）

2020-07-03 13:28:49

〔即時新聞／綜合報導〕據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）資訊顯示，一架美軍EP-3E偵察機在今日清晨飛往中國南海。此外，還有一架P-8海神式海上巡邏機自昨日晚間就在巴士海峽飛行約6個小時，認為此舉並不尋常。

依照SCSPI所發布的訊息，一架EP-3E今早朝南海飛行，但不久後便折返；另有一架KC-135R空中加油機也以類似路線飛往南海，至今仍不清楚是替哪架軍機執行加油任務。

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SCSPI另指出，一架P-8自昨日晚間11點25分至今早5點15分，在巴士海峽跨夜飛行6個小時後折返，疑惑是否「有事情發生？」

中國海事局幾天前發布西沙海域航行警告，稱1日至5日將進行軍演，引發了越南和菲律賓的強烈不滿，在東南亞國家協會（ASEAN）峰會上暗批中國違反國際法。美國防部也發出聲明譴責，擔憂中國在南海的軍演將使區域情勢更加不穩。

EP-3E #AE1D91 and KC-135R #AE07BB are operating in the #SouthChinaSea on the morning of July 3. By now, It is not known who the KC-135R was to refuel for. pic.twitter.com/QRdBvamNMM — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） July 3, 2020

Unusual sortie: Around the midnight, US Navy P-8A （AE6883） was send to reconnoiter the waters near #BashiChannel, whose operation last about 6 hours until dawn. （23:25 0702 - 05:15 0703）. Something happened? pic.twitter.com/qSzbmDg3Jq — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） July 3, 2020

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