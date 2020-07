軍情動態》中國南海軍演 美三軍機今早現身偵察巡弋

2020-07-03 13:28:49

〔即時新聞/綜合報導〕據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台(SCS Probing Initiative)資訊顯示,一架美軍EP-3E偵察機在今日清晨飛往中國南海。此外,還有一架P-8海神式海上巡邏機自昨日晚間就在巴士海峽飛行約6個小時,認為此舉並不尋常。

依照SCSPI所發布的訊息,一架EP-3E今早朝南海飛行,但不久後便折返;另有一架KC-135R空中加油機也以類似路線飛往南海,至今仍不清楚是替哪架軍機執行加油任務。

SCSPI另指出,一架P-8自昨日晚間11點25分至今早5點15分,在巴士海峽跨夜飛行6個小時後折返,疑惑是否「有事情發生?」

中國海事局幾天前發布西沙海域航行警告,稱1日至5日將進行軍演,引發了越南和菲律賓的強烈不滿,在東南亞國家協會(ASEAN)峰會上暗批中國違反國際法。美國防部也發出聲明譴責,擔憂中國在南海的軍演將使區域情勢更加不穩。

