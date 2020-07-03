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22歲韓國三鐵女將不堪受虐輕生 死前痛苦留訊「公開他們罪刑」

韓國鐵人三項國家代表崔淑賢（최숙현，音譯）選手，因不堪教練、對內前輩的長期霸凌、虐待，多次求救無門，選擇在6月26日於釜山宿舍輕生，得年22歲。（本報合成圖）

韓國鐵人三項國家代表崔淑賢（최숙현，音譯）選手，因不堪教練、對內前輩的長期霸凌、虐待，多次求救無門，選擇在6月26日於釜山宿舍輕生，得年22歲。（本報合成圖）

2020-07-03 12:14:11

〔即時新聞／綜合報導〕韓國鐵人三項國家代表崔淑賢（최숙현，音譯）選手，因不堪教練、隊內前輩的長期霸凌、虐打，多次求救無門，選擇在6月26日於釜山宿舍輕生，得年22歲。多段受虐錄音檔被韓媒公布，其中一段是教練因崔淑賢體重增加怒賞她耳光，甚至要她「禁食3天」，惡劣行徑引起全韓人民的氣憤。

綜合媒體報導，崔淑賢在2015年時加入韓國鐵人三項國家隊，剛加入就在台北亞洲三項鐵人錦標賽青年女子組中奪得銅牌，又在2016年的全國錦標賽精英女子組比賽中位列第4，被韓國視為最有前途的鐵人三項選手之一，但在榮譽背後卻是教練、前輩一次次的欺侮、霸凌，最終崔淑賢在6月26日傳送最後的訊息給家人，「媽媽，我愛你」、「幫我公開那些人的罪刑」，隨後被人發現在釜山的宿舍中輕生。

韓媒公開崔淑賢的錄音檔中，她所屬隊伍「慶州市廳（경주시청）」的教練因她體重增加而暴怒，威脅她「想要被殺掉嗎？」，儘管崔淑賢解釋是因喝水，體重才增加，但教練仍要求她即刻起「禁食3日」、「妳得保證妳會取得比賽資格」，接著他嚴厲地叫她咬緊牙根，隨後傳出響亮的耳光聲，和身體其他部位被毆打的聲音，此外，隊伍的醫生也被揭發曾虐打她超過20分鐘，除了肢體上的虐待，也多次受言語侮辱，崔淑賢在日記中寫道「今天下雨了，我被打得很慘……我每天都在哭」。

而真正引起韓國民眾憤怒的是，崔淑賢今年2度向韓國體育協會跟韓國鐵人三項協會提出申訴要求調查教練、隊醫跟前輩，但知情人士表示官方機構都迴避此事，忽略她的投訴，因此她的親友怒而在「青瓦台網站」請願，希望政府徹查此事，目前已有超過6萬5千人連署，也驚動文在寅總統，表示官方機構確實處理不當，會嚴查此事。

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