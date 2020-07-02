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英組織籲企業雇用更多有色女性 打破「玻璃天花板」

英國推動企業性別平權的組織「30% Club」呼籲英國企業雇用更多有色人種的女性，並支付她們適當的工資。（歐新社）

英國推動企業性別平權的組織「30% Club」呼籲英國企業雇用更多有色人種的女性，並支付她們適當的工資。（歐新社）

2020-07-02 20:38:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國推動企業性別平權的組織「30% Club」1日為英國企業訂定新的目標，呼籲所有企業能夠雇用更多有色人種的女性，並支付她們適當的工資，打破長期存在的玻璃天花板。

《路透》報導，「30% Club」認為，近期美國非裔男子「佛洛伊德（George Floyd）之死」事件所引發的全球示威抗爭，再加上許多調查發現，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間女性的失業率較男性高，顯示出有色職業婦女所遭受的雙重打擊。

「30% Club」創立於2010年，最初的宗旨為敦促企業在組織中落實性別平權，特別是增加女性在董事會及高階管理層的比例，組織名稱30%代表的是在英國前350大的公司中，董事會成員女性代表能夠達30%。

「30% Club」全球主席凱恩斯（Ann Cairns）認為，玻璃天花板仍無處不在，其中有色女性面臨了很大的困境，並指出，「至今仍沒有黑人或有色人種能夠很輕易地通向公司的管理階層」。

人力管理顧問公司「Green Park」研究顯示，2019年黑人、亞洲人、英國少數人種占英國公司董事會成員人數約為7%，擔任主席、執行長、財務總監的人數約為3%。

凱恩斯坦言，同樣都表現出色的白人女性和有色女性之間的工資差距很大，但她也指出，近期隨各行各業對平權的呼聲日益高漲，她期望在2023年之前，能夠有175名有色女性在英國最大的幾間公司中擔任要職。

由英國政府支持的民間評介機構「Hampton-Alexander Review」稱，目前在英國前350大上市公司中，女性已經占有32%的董事席位。6月中旬，英國政府成立種族差異委員會，表示他們正在權衡是否可以修改法律，以要求公司上報對於不同種族員工的薪資給付資訊。

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