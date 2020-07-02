港版國安法》揭中共荒謬笑話 「舉白紙的少女」躲過港警追捕

1日晚間有一名香港少女在街頭高舉一疊白紙看似抗議，她受訪表示，會這麼做只是想知道中共政府「荒謬笑話」，最後也因此逃過港警抓捕。（圖擷取自《立場新聞》臉書粉專）

2020-07-02 17:56:48

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」上月30日晚間11時生效，引發國際關注；國安法昨（1日）上路首日，至少有370名香港人遭逮，其中有10人涉嫌違反該法。昨日則有一名香港少女在街頭高舉一疊白紙看似抗議，她受訪表示，會這麼做只是想知道中共政府「荒謬笑話」，最後也因此逃過港警抓捕。

中國全國人大常委會30日表決通過「港版國安法」，由國家主席習近平簽署主席令，港府昨宣布當晚11時起生效，即日起可針對各公眾活動嚴厲執法，「香港民間人權陣線」（民陣）本擬1日午間發起遊行，遭港府禁止，但仍有許多人自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法；截至昨晚10點，至少有370人遭港警逮捕，其中有10人涉嫌違反「港版國安法」。

請繼續往下閱讀...

據《立場新聞》 報導，昨晚最後一批被捕港人上大巴時，圍觀的人群裡，有個少女舉起一疊白紙，警察的電筒強光不時掃過她的臉，也不閃躲。這名少女受訪時表示，她之所以會高舉白紙，是因為過去都會在抗議現場舉標語，大多是到場後隨便派隨便拿，但1日是國安法實施第一天，她不知道要舉什麼才不會犯法。

少女說，當時她想起一則蘇聯冷笑話：「紅場上，有個人在派傳單，軍官到場把人逮捕，卻發現傳單都只是白紙。軍官想了想，對那個人說：你以為我不知道你想寫什麼？」因此她舉起白紙，「突然想看看，看起來荒謬的笑話，是不是已經成真了。」

少女感嘆，她為了更自由的空氣，兩年前來到香港讀書、工作，但去年反送中運動後，她頻頻參加遊行集會，早就不敢回家。她也透露，如果要在白紙上寫些什麼，她更願意寫「爭雙普選」等，也感嘆香港獨立的願望好難實現，並希望香港能像瑞士一樣當個中立和平的小城市。

文章指出，如果這名舉白紙的少女口中的政治笑話，真的成真那一天，她說，再也回不去了，「我會離開，找更自由的世界。」

「港版國安法」上月30日晚間11時生效，引發國際關注；國安法昨（1日）上路首日，至少有370名香港人遭逮，其中有10人涉嫌違反該法。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法