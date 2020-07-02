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非法淘金客入侵成破口 巴西亞馬遜雨林原住民近萬人染疫

巴西原住民人民協會（APIB）表示，截至6月27日為止，有405名原住民死於武漢肺炎，在112個部落中，共有9983人遭到感染，當地原住民正面臨巨大生存威脅。（法新社）

巴西原住民人民協會（APIB）表示，截至6月27日為止，有405名原住民死於武漢肺炎，在112個部落中，共有9983人遭到感染，當地原住民正面臨巨大生存威脅。（法新社）

2020-07-02 15:02:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球確診人數持續攀升，巴西亞馬遜雨林原住民也難逃病毒侵襲，巴西原住民人民協會（APIB）表示，截至6月27日為止，有405名原住民死於武漢肺炎，在112個部落中，共有9983人遭到感染。當地原住民認為，是那些非法掏金客將病毒帶進雨林區。

據《路透》報導，在巴西軍方援助原住民族的第2天，巴西官兵將口罩發給與世隔絕的亞諾馬米族（Yanomami）族人，亞諾馬米族為亞馬遜雨林區內最不受外界干擾的民族，該地區數十個民族遭到武漢肺炎病毒入侵，面臨巨大生存威脅。

巴西國防部長阿茲維多（Fernando Azevedo）在與委內瑞拉邊境接壤的哨所中對記者說，「情況已全面獲得掌控，我們在這裡並未發現任何確診病例」。另外，他表示，對於亞諾馬米族2名族人先前遭非法掏金客槍殺一事，目前聯邦政府正在進行調查當中。

淘金熱致使近2萬名礦工進入巴西最大保留地，毒害河流、破壞森林，亞諾馬米族認為就是礦工將病毒帶進來，而當地原住民族領導人1日亦向巴西最高法院提出上訴，命令聯邦政府趕走外來者，驅逐非法盜獵、非法伐木工及非法礦工，以保護當地原住民。

隨著醫護人員進駐當地，逐漸取得原住民信任後，也有越來越多人前去檢查，1名來亞諾馬米族長者戴著口罩說，「原住民檢疫服務對我們有非常大的好處，他們會幫助我們，所以我們才過來接受檢查」，而這名長者得長途跋涉4小時，才能來到這裡。

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