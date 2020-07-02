無懼疫情鎖國 阿根廷男駕小船85天橫渡大西洋陪老父

阿根廷男子巴列斯塔羅（Juan Manuel Ballestero）自己駕著小船回到阿根廷，這一趟跨越大西洋的航程，歷時長達85天。（美聯社）

2020-07-02 13:14:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致許多國家關閉邊境，許多人與家人分隔兩地，一名阿根廷男子便面臨這一困境，今年3月他人在葡萄牙，因為邊境關閉而無法回家鄉陪伴90歲的老父親，最後他下了一個不尋常的決定，自己駕著小船回到阿根廷，這一趟跨越大西洋的航程，歷時長達85天。

《紐約時報》報導，47歲男子巴列斯塔羅（Juan Manuel Ballestero）在疫情期間放不下90歲的老父親，於是帶著鮪魚罐頭、水果和米，於3月中旬展開他的回家之旅，葡萄牙當局警告他，如果航行失敗，可能不會允許他再度入境，但巴列斯塔羅表示「我幫自己買了張單程票，不會再回頭」。

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報導指出，由於疫情影響，使得他的航程更加艱難，過程中佛德角拒絕讓他停靠補給，他只能靠著不如預期的燃料繼續航行，對於遇到的船隻燈光也變得緊張，但家人始終對他有信心，巴列斯塔羅的父親表示，在巴列斯塔羅失聯的50多天裡，雖然心裡很難受，但知道兒子一定會回來。

報導表示，其實巴列斯塔羅是個老經驗的航海家，3歲時他的父親就帶他上了漁船，18歲開始就在阿根廷南部的漁船工作，一生中大部分的時間，他都在航行，並在世界各地停靠，他幫動保組織標記海龜和鯨魚，或是擔任歐洲富豪娛樂船的船長。

6月17日，巴列斯塔羅終於抵達家鄉，並受到英雄式的歡迎，經過檢測呈現陰性反應後，他被允許踏上阿根廷的土地，雖然沒有趕上老爸爸5月的生日，但仍能替父親度過阿根廷6月的父親節。

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