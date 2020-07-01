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美海關查扣中國製假髮 疑出自新疆被拘留者頭髮

美國聯邦政府單位扣留了一批假髮和其他美容配件，懷疑假髮是關在中國新疆拘留營之人的頭髮所製成。圖為美國進口商販售的假髮製品。（美聯社）

美國聯邦政府單位扣留了一批假髮和其他美容配件，懷疑假髮是關在中國新疆拘留營之人的頭髮所製成。圖為美國進口商販售的假髮製品。（美聯社）

2020-07-02 00:27:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約的聯邦政府單位1日查扣了一批假髮和其他美容配件，懷疑假髮是關在中國新疆拘留營之人的頭髮所製成。

《美聯社》報導，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）表示，這批貨物中有13公噸的髮型產品，價值約80萬美元（約新台幣2388萬元）。

CBD貿易辦公室的執行助理專員史密斯（Brenda Smith）說，「這些產品的生產過程構成非常嚴重的侵犯人權行為，暫扣令旨在向所有尋求與美國貿易的實體發出明確而直接的訊息，即在美國供應鏈中不容忍非法和不人道的作法」。

CBD說，這次貨物是由洛浦縣（Lop County）美馨髮製品有限公司（Meixin Hair Product Co. Ltd.，音譯）生產。今年5月，和田浩林髮飾品有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.，音譯）生產的髮製品也曾被下達暫扣令，後來查出是人造的產品。

這2個出口商都位於中國最西部的新疆自治區。在過去的4年中，北京拘留了大約100萬或更多的少數民族維吾爾人，他們關押在拘留營和監獄中。

多家外媒曾數次指出，被關押的人淪為血汗工廠的勞工。新疆的前拘留者表示，他們被白天穿梭在有圍欄和守衛的大院中工作，晚上才被送回拘留所。

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