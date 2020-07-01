為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬

英國5歲截肢男孩Tony Hudgell以每天行走10公尺，為期6個月，替醫院募到超過100萬英鎊的防疫捐款。（擷取自Bears Journey臉書粉專）

英國5歲截肢男孩Tony Hudgell以每天行走10公尺，為期6個月，替醫院募到超過100萬英鎊的防疫捐款。（擷取自Bears Journey臉書粉專）

2020-07-02 00:15:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名5歲男孩在剛出生時就受到親生父母的虐待，導致失去雙腿，被送往倫敦一家醫院後獲救。在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發的艱困時期，他計畫每天行走10公尺，為期6個月，期望能替救治他的醫院募到509英鎊（約新台幣1.8萬元）。截至台灣時間7月2日凌晨12點左右，募款金額已飆到118萬7839英鎊（約新台幣4360萬）。

《CNN》報導，男孩東尼（Tony Hudgell）2條腿裝有義肢，近期才開始學會拄著拐杖走路。在看到99歲二戰老兵摩爾（Tom Moore）以扶著助行器走長25公尺的花園100次替防疫募款後，他便向母親表示也想要完成挑戰。

東尼的養母寶拉（Paula Hudgell）表示，難以想像就在幾週前東尼還根本走不了幾步路，「他是個強大、堅毅的男孩，我們以他為傲」。東尼得到許多人的支持，其中包含英國前首相卡麥隆（David Cameron）、英國足球隊「藍軍」後衛阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）等人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

英國5歲截肢男孩發願為救命醫院募509英磅，捐款已衝到近119萬英鎊，約新台幣4360萬元。（擷取自JustGiving網站）

英國5歲截肢男孩發願為救命醫院募509英磅，捐款已衝到近119萬英鎊，約新台幣4360萬元。（擷取自JustGiving網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國爆新種豬流感病毒 武漢大學專家：可能全球大流行
2020-07-01 18:43

中國爆新種豬流感病毒 武漢大學專家：可能全球大流行
武漢肺炎》英國通令學童9月返校上課 否則家長將受罰
2020-06-29 21:41

武漢肺炎》英國通令學童9月返校上課 否則家長將受罰
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
英國海灘遊客湧入令人心驚 政府警告關閉
2020-06-26 21:47

英國海灘遊客湧入令人心驚 政府警告關閉
報上名來！防疫時代新日常 英國酒吧將採「實名制」
2020-06-24 23:53

報上名來！防疫時代新日常 英國酒吧將採「實名制」
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
武漢肺炎》英倫敦帝國學院研製疫苗 本週開始臨床測試
2020-06-16 13:11

武漢肺炎》英倫敦帝國學院研製疫苗 本週開始臨床測試
武漢肺炎》7月前想去希臘玩 不要從英國飛
2020-06-13 22:10

武漢肺炎》7月前想去希臘玩 不要從英國飛
國際今日熱門
2020-07-01 06:35

港府公布「港版國安法」 6/30 深夜11點起生效

2020-07-01 06:27

港版國安法無限上綱 外人聲援也可能有罪

2020-07-01 08:10

13年後再輪歐盟主席國 德國誓言「讓歐洲再次強大」

2020-07-01 05:30

中英對照讀新聞》Robot dog hounds Thai shoppers to k…

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播