受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名5歲男孩在剛出生時就受到親生父母的虐待，導致失去雙腿，被送往倫敦一家醫院後獲救。在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發的艱困時期，他計畫每天行走10公尺，為期6個月，期望能替救治他的醫院募到509英鎊（約新台幣1.8萬元）。截至台灣時間7月2日凌晨12點左右，募款金額已飆到118萬7839英鎊（約新台幣4360萬）。
《CNN》報導，男孩東尼（Tony Hudgell）2條腿裝有義肢，近期才開始學會拄著拐杖走路。在看到99歲二戰老兵摩爾（Tom Moore）以扶著助行器走長25公尺的花園100次替防疫募款後，他便向母親表示也想要完成挑戰。
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東尼的養母寶拉（Paula Hudgell）表示，難以想像就在幾週前東尼還根本走不了幾步路，「他是個強大、堅毅的男孩，我們以他為傲」。東尼得到許多人的支持，其中包含英國前首相卡麥隆（David Cameron）、英國足球隊「藍軍」後衛阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）等人。
First part video 1st June, tough & gruelling and very slow 58 mins to complete 300m????— Tony Hudgell BEAR @bearsjourney （@paula_hudgell） June 29, 2020
But he smashed it ???? over 12.5km and can do 300m in less than 12 mins ????
He set out to raise £500 for @EvelinaLondon ???? again smashed that £1,250,000
#myhero #proud#GoTonyGo#10kwalk pic.twitter.com/nl6886SOd8
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