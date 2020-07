受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬

2020-07-02 00:15:47

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名5歲男孩在剛出生時就受到親生父母的虐待,導致失去雙腿,被送往倫敦一家醫院後獲救。在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情爆發的艱困時期,他計畫每天行走10公尺,為期6個月,期望能替救治他的醫院募到509英鎊(約新台幣1.8萬元)。截至台灣時間7月2日凌晨12點左右,募款金額已飆到118萬7839英鎊(約新台幣4360萬)。

《CNN》報導,男孩東尼(Tony Hudgell)2條腿裝有義肢,近期才開始學會拄著拐杖走路。在看到99歲二戰老兵摩爾(Tom Moore)以扶著助行器走長25公尺的花園100次替防疫募款後,他便向母親表示也想要完成挑戰。

東尼的養母寶拉(Paula Hudgell)表示,難以想像就在幾週前東尼還根本走不了幾步路,「他是個強大、堅毅的男孩,我們以他為傲」。東尼得到許多人的支持,其中包含英國前首相卡麥隆(David Cameron)、英國足球隊「藍軍」後衛阿斯皮利奎塔(Cesar Azpilicueta)等人。

