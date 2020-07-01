受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬

英國5歲截肢男孩Tony Hudgell以每天行走10公尺，為期6個月，替醫院募到超過100萬英鎊的防疫捐款。（擷取自Bears Journey臉書粉專）

2020-07-02 00:15:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名5歲男孩在剛出生時就受到親生父母的虐待，導致失去雙腿，被送往倫敦一家醫院後獲救。在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發的艱困時期，他計畫每天行走10公尺，為期6個月，期望能替救治他的醫院募到509英鎊（約新台幣1.8萬元）。截至台灣時間7月2日凌晨12點左右，募款金額已飆到118萬7839英鎊（約新台幣4360萬）。

《CNN》報導，男孩東尼（Tony Hudgell）2條腿裝有義肢，近期才開始學會拄著拐杖走路。在看到99歲二戰老兵摩爾（Tom Moore）以扶著助行器走長25公尺的花園100次替防疫募款後，他便向母親表示也想要完成挑戰。

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東尼的養母寶拉（Paula Hudgell）表示，難以想像就在幾週前東尼還根本走不了幾步路，「他是個強大、堅毅的男孩，我們以他為傲」。東尼得到許多人的支持，其中包含英國前首相卡麥隆（David Cameron）、英國足球隊「藍軍」後衛阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）等人。

First part video 1st June, tough & gruelling and very slow 58 mins to complete 300m????



But he smashed it ???? over 12.5km and can do 300m in less than 12 mins ????



He set out to raise £500 for @EvelinaLondon ???? again smashed that £1,250,000

#myhero #proud#GoTonyGo#10kwalk pic.twitter.com/nl6886SOd8 — Tony Hudgell BEAR @bearsjourney （@paula_hudgell） June 29, 2020

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英國5歲截肢男孩發願為救命醫院募509英磅，捐款已衝到近119萬英鎊，約新台幣4360萬元。（擷取自JustGiving網站）

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