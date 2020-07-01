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最美風景！道上遇車禍 護士新娘穿婚紗衝第一救人

瑞秋當街協助搶救傷者的畫面傳到網路上引起熱烈回響，畫面中，她不顧仍穿著婚紗，抱著傷者塔瑪拉至少15分鐘，輕聲細語地安撫、交談，讓傷者保持鎮靜。（擷取自Calvin Taylor臉書）

瑞秋當街協助搶救傷者的畫面傳到網路上引起熱烈回響，畫面中，她不顧仍穿著婚紗，抱著傷者塔瑪拉至少15分鐘，輕聲細語地安撫、交談，讓傷者保持鎮靜。（擷取自Calvin Taylor臉書）

2020-07-01 20:02:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名新婚的女護士日前剛結束婚禮，與丈夫乘車準備返家時，在半路上撞見前方發生車禍有人受傷，立刻不顧一切衝下車安撫傷者，並協助獲報到場的醫療人員。一張她穿著婚紗在現場救人的照片流出後引發熱議，而她的丈夫也自豪表示「我很幸運能擁有一位出色的妻子，永遠在照顧需要幫助的人」。

綜合外媒報導，這名護士是22歲的瑞秋（Rachel Taylor），她6月21日和丈夫卡爾文（Calvin Taylor）完婚後，驅車離開明尼蘇達州準備返家。途中，他們在南聖保羅（South St.Paul）494號州際公路上，發現一起小客車與麵包車相撞的車禍事故。

正當雙方駕駛下車準備處理時，一輛黑色的休旅車卻突然撞進現場，加劇了混亂，並導致車上一名女性塔瑪拉（Tamara Peterson）受傷，右腿傷可見骨。

此時，瑞秋不顧自己仍穿著婚紗，立刻衝到現場幫忙，抱著塔瑪拉至少15分鐘，輕聲細語地安撫她、與她交談，讓她保持鎮靜；而卡爾文則是立刻打電話通知醫護人員。在醫護人員到場後，瑞秋也持續協助醫療人員，直到塔瑪拉被送上擔架為止。

事後，卡爾文在臉書PO出事故現場照片，表示他幸運地擁有一位出色的妻子，永遠在照顧需要幫助的人。他為他的妻子感到驕傲，迫不及待想與這樣一位上帝忠誠的僕人相處。

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