川普知道俄國懸賞殺美軍？ 波頓：裝死就可以否認一切

外媒近日揭露，俄羅斯軍方暗中對美軍下達懸賞令，鼓勵阿富汗塔利班組織（又稱神學士）殺害美軍士兵，川普（見圖）痛斥這個爆料是「假新聞」。（美聯社）

2020-07-01 21:37:21

〔即時新聞／綜合報導〕外媒近日揭露，俄羅斯軍方暗中對美軍下達懸賞令，鼓勵阿富汗塔利班組織（又稱神學士）殺害美軍士兵，美國總統川普知情卻毫無作為；雖然川普痛斥這個爆料是個「假新聞」，然而有官員證實確有向川普報告過，而前國家安全顧問波頓（John Bolton）則暗示，「如果沒有人告訴過他，他可以否認一切」。

綜合外媒報導，《紐約時報》近日爆料，俄國軍方暗中跟阿富汗塔利班接觸，以祭出賞金的方式鼓勵塔利班戰士殺害美國士兵，爆料更指稱，川普早就知情，卻沒有做出反制措施；爆料一出引起輿論熱議，而川普也一貫痛斥這是假新聞，「很可能只是紐約時報又一次造假，就如同他們失敗的俄羅斯鬧劇（Russia Hoax）一樣」。

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對此，美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）表示，目前沒有證據能佐證俄國對駐阿富汗美軍有任何惡意活動，但他強調，自己與軍方指揮層所有官員會致力為第一線的美軍提供最好的情報、武器與軍備，並授權他們能應付任何威脅的權力。白宮方面也極力否認，「沒有見過有關消息的簡報」，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）更痛批，這些亂放消息的流氓情報官員（rogue intelligence officer），不僅破壞情報共享的互信，更可能導致美軍暴露在危險之中，中央情報局、聯邦調查局與國家安全局都表示，這種洩密行為不僅危及美軍，也損害的美國從盟國共享情報的信譽。

然而《美聯社》指出，有相關官員透露，其實白宮官員早在2019年就聽過風聲，當時有俄羅斯懸賞殺美軍的秘密情報，每天交給川普的簡報至少有一份資料是關於這件事的，時任國家安全顧問波頓（John Bolton）也曾坦承在2019年3月有向川普報告過這件事，不過，如今波頓卻對是否告知過川普一事表示不可置否，但他暗示，「川普聲稱對俄羅斯的挑釁行為並不知情，以此作為他的政府沒有做出回應的理由。」。

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