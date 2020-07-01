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軍情動態》機器人大戰將成真？ 俄羅斯開測Marker地面無人系統

俄羅斯高級軍事研究機構近日宣佈，俄國已開始測試新型Marker地面無人系統，預計2021年進行最後階段測試，圖為Marker地面無人系統。（擷取自俄羅斯高級軍事研究機構官網）

俄羅斯高級軍事研究機構近日宣佈，俄國已開始測試新型Marker地面無人系統，預計2021年進行最後階段測試，圖為Marker地面無人系統。（擷取自俄羅斯高級軍事研究機構官網）

2020-07-01 11:27:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯高級軍事研究機構（Russian Foundation for Advanced Research Projects）近日宣佈，俄國已經開始測試新型Marker地面無人系統，預計2021年進行最後階段測試，然後移交俄羅斯國防部，相關專家正在努力增加Marker的自主能力，以期能與無人機及特種部隊進行聯合行動。

《Defence Blog》報導，俄羅斯高級軍事研究機構29日指出，俄國已展開Marker地面無人系統測試，其模組化平台是地面機器人、無人機與特種部隊聯合行動的關鍵。Marker計畫始於2018年3月，被定位為發展未來戰鬥單位的建構基礎。

《Defence Blog》指出，俄羅斯高級軍事研究機構科技研發部門負責人馬蒂亞諾夫（Oleg Martyanov，音譯）表示，2021年將對Marker進行最後階段測試，然後移交給俄羅斯國防部，不過最後測試階段並不代表將終結整個研發計畫，Marker將會成為偵測新威脅的測試平台。

除此之外，馬蒂亞諾夫指出，「Marker正在學習理解接收到的命令與行為，像人類一般」，不過，操控者目前對Marker下指令的範圍約為2到5公里，因此，相關專家也在努力增加機器人的自主能力，目標是將操控者距離拉到非常遠，發動無人機配合行動，Marker就能自行更新路線及目標所在位置。

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