港版國安法生效！ 龐皮歐：北京承諾是空話 美不會袖手旁觀

美國國務卿龐皮歐。（法新社）

2020-07-01 10:53:01

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」惡法昨晚11時起生效，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在6月30日發布聲明表示，對香港與中國各地熱愛自由的人而言，是悲傷難過的一天，北京的承諾根本是空話，並嗆聲中國吞噬香港，美國不會袖手旁觀。

龐皮歐在這篇〈論北京對香港實施國安法〉一文中指出，中共對港祭出嚴厲的國安法，摧毀香港自治權，直酸此項決定是「中國最偉大成就之一」。

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龐皮歐提到，香港向全球展現，自由的中國人民可以成為世界上最成功的經濟體、朝氣蓬勃的社會之一，但北京的偏執多疑、畏懼人民抱負，驅使當局去侵蝕香港之所以成功的基礎，將「一國兩制」轉為「一國一制」。

龐皮歐提及，中國的行徑再次顯示，北京的承諾根本是空話，除了《中英聯合聲明》、《基本法》，中共未兌現給港人50年自由的承諾，過去幾年也曾違反世衛組織、世貿組織與聯合國協議，「這是不容國際忽視的模式」。

龐皮歐直言，美國不會坐視不管中國將香港納入專制統治，並回顧日前已對損壞香港自治的中共官員施行簽證限制，並將停止出口香港國防設備、軍民兩用技術，而據總統川普指示，未來將廢除香港特殊待遇，僅少數例外。

龐皮歐也說，美國將持續與熱愛自由的港人同在，同時對北京侵犯言論、新聞與集會自由與法治予以回應，文末更不客氣地稱，「今天對於香港與熱愛自由的人們來說，都是悲傷的一天」。

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