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疫情加劇全球就業危機 約4億個全職工作消失

國際勞工組織調查預估，疫情導致全球工時減少14%，相當於4億個全職工作消失。（彭博）

國際勞工組織調查預估，疫情導致全球工時減少14%，相當於4億個全職工作消失。（彭博）

2020-07-01 12:24:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不僅造成全球公衛危機，聯合國機構研究預估，全球的工作時間相比去年12月減少了14%，相當於4億個全職工作消失，下半年全球勞動力市場的前景充滿不確定性。

綜合外媒報導，聯合國機構國際勞工組織（International Labour Organization）6月30日公布最新報告，全球工時減少14%，超過4月預估數據的2倍，其中以美洲的影響最為嚴重，減少18.3%的工時。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示，情況正在惡化，就業危機正在加劇，特別是在發展中經濟體，且短期內不會有簡單或快速的恢復。研究數據涵蓋工時縮短、休假、失業或不再是勞動力的人，其中約93%的勞工所在國家的工作場所仍處於不同型式的關閉、封鎖狀態。

美國和拉丁美洲是目前武漢肺炎的重疫區，賴德表示，就業危機尤其衝擊美洲，當地失業問題是全球最嚴重。美洲在第2季度超過18%的工時消失，相當於7千萬個全職工作。其中南美減少20.6%的工時，北美則為15.3%。

疫情所帶來的就業危機恐將加劇工作場所的性別不平等，賴德表示，疫情尤其對女性勞工帶來不成比例的破壞性影響，這些女性勞工常在餐旅、零售和房地產等受疫情重創的行業工作。

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