歐盟宣布7/1開放14國旅客入境 美中台未列名

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比利時布魯塞爾的歐盟總部。（歐新社）
〔中央社〕歐洲聯盟今天宣布允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效，美國、中國和台灣都未列名這份所謂「安全國家」名單。
路透社報導，名單中的14個國家是阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭。
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一旦中國政府願意給來自歐盟的旅客互惠待遇，歐盟將把中國加入名單。
外交人士稍早即透露，名單不包括美國、俄羅斯、巴西等疫情仍嚴峻的國家。
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