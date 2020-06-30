聊天室討論如何性侵、虐童 德司法部：逾3萬人涉案

德國網路犯罪部門發現龐大的線上網站，其中至少有3萬人在上面共享兒童色情影片或分享虐待兒童的方式。示意圖。（歐新社）

2020-06-30 23:39:41

〔即時新聞／綜合報導〕德國網路犯罪部門發現一個龐大的線上網站，其中至少有3萬人在上面共享兒童色情影片或分享虐待兒童的方式。德國最大邦北萊因—西發利亞邦（North Rhine-Westphalia,NRW）司法部長比森巴哈（Peter Biesenbach）表示，對網站規模感到震驚，已特別成立調查小組希望將所有參與其中的人都繩之以法。

綜合外媒報導，森巴哈指出，這個網站甚至不是存在於暗網，用戶只要從一般的搜尋引擎登入聊天群組或使用臉書聊天功能「Messenger」就能夠加入。森巴哈補充，使用者在聊天室中獲取「該給孩子服用哪種鎮定劑最好性侵」、「用什麼方式虐待孩子比較好」、「哪個孩子可以虐待」等資訊。

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本月初在北萊因邦明斯特市的一處地窖中發現與網站內容相關的照片和影片後，11人因涉嫌兒童性虐待被捕，並確認了3名分別為5、10、12歲的受害者。聊天室使用者表示，其實他們一直都很希望成為此類網站的一份子，在加入前都不敢「真的」虐童，「但在進入聊天室後獲得很多經驗，也受到很多其他人的鼓勵」。

森巴哈說，必須在聊天室被刪除前趕快採取行動，否則根本不可能確認嫌犯，並提到，「知道這個消息的時候我真的感到噁心，但也讓我們更堅定進行這項調查的決心」，也坦言擔心會有3萬個以上的嫌犯。

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