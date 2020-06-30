港版國安法今日生效 林鄭：香港重新出發

中國五星旗與螢幕上呈現的香港國家安全法字樣。（法新社）

2020-06-30 19:59:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國官方30日傍晚宣佈全國人民代表大會常務委員會無異議表決通過「香港特區維護國家安全法」，並於當日由國家主席習近平簽署、公佈，於公佈之日施行。國務院港澳事務辦公室、北京駐香港聯絡辦公室隨即發表聲明，表示「中央與香港特區」將共同確保香港國安法執法；香港特區政府說，香港國安法將在「今日（6月30日）稍後生效」，有信心實施後，「香港可以重新出發」。

國務院港澳事務辦公室、北京駐香港聯絡辦公室傍晚的聲明，均稱堅決擁護、全力支持配合做好香港國安法實施相關工作。港澳辦表示，「中央和香港特區有關執法、司法機關．．．都將共同確保香港國安法執行到位，「對嚴重危害國安的行為和活動產生應有的震懾力」；對「那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍」，對絕大多數香港居民、包括在港外國人，這是保障權利自由與安寧生活的「守護神」。

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中聯辦宣稱，此法關係香港長治久安、一國兩制行穩致遠，是「值得慶賀的事情」。

香港特區政府也在中國官方公佈消息後，立刻發表聲明「歡迎」人大常委會表決通過此法，指港區國安法「會在今日（三十日）稍後生效」，港府會盡快完成刊憲公布程序，讓港區國安法同步在港實施，並會盡快設立由行政長官任主席的「維護國家安全委員會」，警務處和律政司會設立專責部門負責履行國安法相關法律條文。

特首林鄭月娥在聲明中說，香港國家安全風險「日見凸顯」，由中央從國家層面制定香港國安法，是堵塞香港在國安方面的漏洞，「實有必要性和迫切性」；該法旨在切實防範、制止和懲治四類嚴重危害國家安全的罪行：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全，僅針對極少數違反犯罪者；有信心實施國安法後，「香港可以重新出發」。

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