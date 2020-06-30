PUMA加入抵制行列 7月暫停在臉書、IG投廣告

德國知名體育用品製造商PUMA今天表示，將在7月份暫停所有在臉書及IG的廣告投放，響應近期多家企業抵制臉書運動。（路透）

2020-06-30 19:49:58

〔即時新聞／綜合報導〕德國知名體育用品製造商PUMA今天（30日）表示，將在7月份暫停所有在臉書及IG的廣告投放，響應近期多家企業抵制臉書運動，希望藉由此舉讓臉書反省，加強阻止散播仇恨內容的力道。

美國在發生「佛洛伊德之死事件」之後，各地都發起示威抗爭，種族議題也持續延燒，而此前有聲音批評臉書（Facebook）未能未能充分監管平台上的仇恨言論跟假消息，讓反誹謗聯盟（ADL）、美國全國有色人種協進會（NAACP）等6大組織日前發起抵制臉書，呼籲臉書廣告商不要在臉書平台投放廣告。

請繼續往下閱讀...

不少商家業者也響應，包括威訊（Verizon）、好時（Hershey）、巴塔哥尼亞（Patagonia）、REI等知名企業都暫停在臉書上投放廣告，響應「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop Hate For Profit）運動。

根據《路透》報導，今天PUMA也加入抵制臉書陣線，決定整個7月份都不在臉書及其旗下的Instagram投放付費廣告，直言臉書作為社群平台的龍頭，在阻止散播仇恨內容的努力顯然是不夠的，希望此舉能夠說服臉書在刪除爭議內容、假消息等方面的力道能夠加強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法