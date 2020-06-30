中國卡通角色「染髮」遭下架 網傻眼：大清都沒那麼迂腐吧

中國首部偶像養成類動畫《菲夢少女》（見圖），近期在中國的電視台播放第二季動畫時，竟被中國網友向當局舉報稱女性角色「頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝」，最後逼得動畫被迫下架整改。（圖擷取自微博）

2020-06-30 20:22:02

〔即時新聞／綜合報導〕大清都沒那麼迂腐！中國首部偶像養成類動畫《菲夢少女》，近期在中國的電視台播放第二季動畫時，竟被中國網友向當局舉報，稱動畫裡面的女性角色「頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝」，批評動畫「價值觀倡導有問題」，看似找碴的荒謬舉報最後成功，逼得動畫被迫下架整改，對此中國網友集體崩潰，在微博大酸「舉報人要不要乾脆看黑白電視算了」。

綜合中媒報導，近日有名粟姓網友向中國湖南省廣播電視局舉報，稱湖南衛視金鷹卡通頻道在晚間6點許播放的《菲夢少女2》「價值導向有問題」，不應該提倡把「頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝」；對此《菲夢少女2》的製作公司「湖南廣電錶示製作公司」回應，這是為了提高角色辨識度，才將人物頭髮設計成不同顏色，並非提倡染髮。

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然而令人傻眼的是，最後湖南省廣電局竟然通過了這個離譜的舉報，並強調「本局對此高度重視」，立刻責令金鷹卡通頻道核查整改，最後《菲夢少女2》被迫停播下架並整改；而這匪夷所思的舉報理由也在網路上獲得一面倒的嘲諷，有中國影評人批評，這個世界是多采多姿的，「連小孩子都知道」，有人卻因為虛擬人物頭髮、衣服太花而發起舉報，「也不怪有人評論這是閒得慌」。

而中國網友也一面倒的狂酸，紛紛表示「舉報已經很可怕了，更可怕的是居然能舉報成功。下一步就是舉報羊會說話」、「大清朝都沒有那麼迂腐吧」、「有病，舉報的有病，舉報有用也有病」、「全體換黑白電視就解決了」。

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