伊朗記者判死 被控煽動全國示威犯下「塵世腐敗」罪

伊朗曾流亡海外的記者扎姆（見圖）因其網路活動，被認定犯下「塵世腐敗」罪，判處死刑。（美聯社）

2020-06-30 19:51:34

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗當局今（30）日表示，曾流亡海外的記者扎姆（Ruhollah Zam）因其網路活動被判處死刑，他被控透過新聞網站在通訊軟體的平台煽動2017年底起抗議當局經濟政策的全國性示威。

《美聯社》報導，扎姆經營的新聞網站「AmadNews」和他在通訊軟件Telegram的頻道散布了這場抗議活動的時間，以及挑戰伊朗什葉派神權統治，針對最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的煽動性影片。

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司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）週二宣布扎姆被判死刑，稱他犯下「塵世腐敗」（corruption on earth）罪。該罪名經常用於涉及間諜活動或試圖推翻伊朗政府的案件。

扎姆可以對革命法院（Revolutionary Court）發布的判決提出上訴。據悉，他原本居住在巴黎，但之後以「某種方式」返回伊朗，並被情報官員拘留，但被補的細節仍不清楚。

2017年底開始的示威活動是伊朗2009年綠色革命以來，對當局最大的挑戰，並成為去年11月類似的大規模動盪的基礎。據報，2017年的示威活動有5000人被拘留，25人喪命。

該抗議活動的起因是食物價格突然上漲，許多人認為，最初是不滿伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的強硬派在東部保守城市馬什哈德（Mashhad）發起示威，試圖激起民眾對總統的怒火，但隨著抗議活動蔓延到各地，民眾不滿的目標轉向整個統治階級。

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