佛洛伊德之死4嫌聽證會週一登場 審判日期暫定明年3月8日

圖為佛洛伊德之死案4嫌，由左至右分別為蕭文（Derek Chauvin）、托浩（Tou Thao）、關（J. Alexander Kueng）、萊恩（Thomas Lane）。（法新社）

2020-06-30 17:06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因警暴喪生，爭議在全球帶起「黑人的命也是命（Black lives matter，BLM）」示威風潮，後續影響現仍持續。事件主嫌、白人前警察蕭文（Derek Chauvin）及事發當下在場的另外3名警察已遭革職，同時也面臨謀殺等相關罪嫌指控，明尼亞波利斯市法院在當地時間週一的聽證會上宣布，暫定此案審判日期為2021年3月8日，但未提及4名嫌犯將將單獨受審或一同受審。

根據《福斯新聞》報導，蕭文身為殺害佛洛伊德的主嫌，面臨二級故意殺人罪、三級謀殺罪和二級過失殺人等控訴，另外案發當下全程目賭的3名警察，關（J.Alexander Kueng）、托浩（Tou Thao）和萊恩（Thomas Lane）則被控協助、教唆第二級謀殺和第二級過失殺人。關和萊恩已各別憑75萬美元保釋金交保，托浩則因未繳交100萬美元無條件保釋金或75萬美元有條件保釋金，目前尚在獄中。

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此案於29日舉行針對蕭文的聽證會，蕭文透過Zoom視訊軟體遠端出席，當時的他身穿著橙色監獄制服及口罩；面對多達8000頁不利於他的相關證據及檢察官、辯護律師調查發現，蕭文當庭同意了法官提出的2021年審判日期，蕭文的律師則未對此發表公開評論。

蕭文聽證會結束後，托浩的聽證會則在當日下午登場；托浩的委任律師認為，總統川普和明尼蘇達州沃茨（Tim Waltz）等人對佛洛伊德之死的評論產生了對委託人不公的影響，希望能改變審判地點。關和萊恩的聽證會上，兩人則同意接受9月11日聽證會及2021年3月審判的安排。

根據《福斯新聞》調查，蕭文和托浩過去執勤期間曾收到十數次投訴，但兩人皆未受到正式懲戒。托浩曾收過警察暴力投訴，2014年曾因逮捕過程對一名退伍老兵不當使用武力遭提告，兩人最後達成庭外和解。

蕭文則曾受到10次行為問題和3次用槍相關的投訴，甚至在2006年被控執勤過程不當侵害囚犯的憲法保障權利，因此面臨訴訟。

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