武漢肺炎》美國疫情燒不停 百老匯2020年難見恢復演出

百老匯聯盟（Broadway League）在今日宣布取消秋季演出，已購買2021年1月3日前所有場次票券的觀眾將可循管道退換票。（法新社）

2020-06-30 11:26:03

〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，為配合防疫，美國紐約百老匯先前宣布取消夏季演出，多齣劇碼被迫延後，甚至有劇碼直接取消公演計畫，讓劇迷大呼惋惜。美國疫情再燒，商會組織百老匯聯盟（Broadway League）也因此在今日宣布取消秋季演出，今年百老匯恐將不會恢復演出，已購買2021年1月3日前所有場次票券的觀眾將可循管道退換票。

綜合外媒報導，外界普遍共識認為百老匯應在明年春天重新恢復演出，但業內人士皆認為，若武漢肺炎疫苗遲遲無法問世，這樣的評估恐怕過於樂觀；儘管暫停演出延長確切日期尚未確定，但目前已開放觀眾退換明年1月3日前已購買的票券。

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代表製片人的百老匯聯盟董事會主席舒馬赫（Thomas Schumacher）表示，百老匯體驗雖然是個人性的，但「至關重要的是，它同時也是公共性的」，他強調，當百老匯能再度提供滿堂觀眾安全的觀劇體驗時便會開放，他又表示，「演員、工作人員、樂團和觀眾的安全是百老匯的重中之重，我們期待在安全無虞的情況下重返舞台」。

美國紐約疫情延燒，狀況不容輕忽，為配合防疫，百老匯在今年3月12日宣布關閉，影響檔期上的所有演出，同時也無限期延後了美國劇場界最高榮譽「東尼獎（Tony Award）」的頒獎計畫。然而疫情不見平息，百老匯只得再將關閉時間延長至6月7日，後又三度延長至9月6日，今日宣布暫停演出，即代表劇迷今年恐怕等不到百老匯恢復表演。

據百老匯聯盟說法，長時間的停工直接影響了百老匯約8萬7000個工作崗位；百老匯的票房年收入為20億美元，約三分之二的顧客是觀光客，整體稅收約為5.75億美元，是紐約重要的經濟貢獻來源之一。

英國劇業也同樣受到影響，英國知名製作人麥金塔（Cameron Mackintosh）指出，他的公司在倫敦西區（West End）製作的《漢密爾頓》（Hamilton）、《歌劇魅影》，《歡樂滿人間》（Mary Poppins）和《悲慘世界》都要到2021年才能重新上映。

截至目前，美國境內確診病例累計達258萬8022例，死亡病例數為12萬6131例。

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