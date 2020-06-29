為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

疫情導致毒品價格高漲 聯合國：吸毒人口恐大增

武漢肺炎在全球大流行，面對空陸封鎖，毒梟改變走私路線，轉而透過郵包、「暗網」等手段販賣毒品，並依靠海運來走私毒品出口。圖為巴西緝毒人員帶緝毒犬檢查貨櫃。（路透）

武漢肺炎在全球大流行，面對空陸封鎖，毒梟改變走私路線，轉而透過郵包、「暗網」等手段販賣毒品，並依靠海運來走私毒品出口。圖為巴西緝毒人員帶緝毒犬檢查貨櫃。（路透）

2020-06-29 23:01:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球大流行，嚴重打擊全世界的經濟，同時也對毒品的地下經濟帶來改變，但毒品市場反而在大流行下迅速增長；聯合國一份報告指出，目前全球有超過3500萬人因毒癮出現健康問題，另外隨著疫情所引發的經濟衰退，被影響最大的貧困族群不僅可能成為吸毒人口，也可能會被毒梟吸收，轉而種植或販運毒品。

綜合外媒報導，武漢肺炎在全球大流行所造成的經濟打擊，造成全球性的失業潮與工作機會減少，且也受空運接近停擺、陸地邊境封鎖影響，造成仰賴空陸運輸的毒梟貨運不出去，造成毒品供不應求，市場價格水漲船高，也使更危險的混合毒品更加盛行。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，全球疫情所造成的經濟衰退，導致許多吸毒人口再也負擔不起毒品，轉而購買大麻等較廉價的毒品取代，且根據過去2008年金融危機的經驗，這次全球的吸毒人口估計會大幅度增長；截至2018年，全球共有2.69億吸毒人口，比起2009年大幅增長30%，目前全球也有超過3500萬人因吸毒造成健康問題。

UNODC指出，許多被影響頗深的失業、找不到工作的貧困族群，不僅可能淪為吸毒人口，也易被毒梟吸收，轉而種植、販運「高經濟價值」的罌粟花或大麻，以求生存，而毒梟現在也轉而透過郵包、「暗網」等手段販賣毒品，並依靠海運來走私毒品出口；UNODC呼籲，希望所有國家能對發展中國家伸出援手，以解決棘手的毒品問題，「促進正義不落下任何人」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
魔幻拉美》 疫病當前毒梟治國？
2020-06-27 16:34

魔幻拉美》 疫病當前毒梟治國？
哥倫比亞查獲近5噸古柯鹼 市值78.4億台幣
2020-06-10 12:12

哥倫比亞查獲近5噸古柯鹼 市值78.4億台幣
青春時光機 線上同學會隨時開喝

青春時光機 線上同學會隨時開喝
亞洲最大！緬甸查獲「數以噸計」毒品走私
2020-05-18 21:12

亞洲最大！緬甸查獲「數以噸計」毒品走私
聯合國通過決議 將對菲國掃毒行動提交報告
2019-07-11 23:51

聯合國通過決議 將對菲國掃毒行動提交報告
國際今日熱門
2020-06-28 23:24

他瞄準非裔男嗆「那是下一個」 離譜美警遭火速開除

2020-06-28 23:27

全球唯一彩虹遊行在台北！ 外媒報導盛讚台灣防疫與平權

2020-06-28 23:54

疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議

2020-06-29 00:15

婦人自英返中卻滯留香港機場15天 崩潰求助大使館

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播