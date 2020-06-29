疫情導致毒品價格高漲 聯合國：吸毒人口恐大增

武漢肺炎在全球大流行，面對空陸封鎖，毒梟改變走私路線，轉而透過郵包、「暗網」等手段販賣毒品，並依靠海運來走私毒品出口。圖為巴西緝毒人員帶緝毒犬檢查貨櫃。（路透）

2020-06-29 23:01:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球大流行，嚴重打擊全世界的經濟，同時也對毒品的地下經濟帶來改變，但毒品市場反而在大流行下迅速增長；聯合國一份報告指出，目前全球有超過3500萬人因毒癮出現健康問題，另外隨著疫情所引發的經濟衰退，被影響最大的貧困族群不僅可能成為吸毒人口，也可能會被毒梟吸收，轉而種植或販運毒品。

綜合外媒報導，武漢肺炎在全球大流行所造成的經濟打擊，造成全球性的失業潮與工作機會減少，且也受空運接近停擺、陸地邊境封鎖影響，造成仰賴空陸運輸的毒梟貨運不出去，造成毒品供不應求，市場價格水漲船高，也使更危險的混合毒品更加盛行。

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聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，全球疫情所造成的經濟衰退，導致許多吸毒人口再也負擔不起毒品，轉而購買大麻等較廉價的毒品取代，且根據過去2008年金融危機的經驗，這次全球的吸毒人口估計會大幅度增長；截至2018年，全球共有2.69億吸毒人口，比起2009年大幅增長30%，目前全球也有超過3500萬人因吸毒造成健康問題。

UNODC指出，許多被影響頗深的失業、找不到工作的貧困族群，不僅可能淪為吸毒人口，也易被毒梟吸收，轉而種植、販運「高經濟價值」的罌粟花或大麻，以求生存，而毒梟現在也轉而透過郵包、「暗網」等手段販賣毒品，並依靠海運來走私毒品出口；UNODC呼籲，希望所有國家能對發展中國家伸出援手，以解決棘手的毒品問題，「促進正義不落下任何人」。

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