斬草除根！美聯社報告：中共不准新疆維族女性生育

中國政府為了斷絕新疆維吾爾族人口，強行限制當地女性生育。（美聯社）

2020-06-29 20:16:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府企圖將新疆維吾爾族「斬草除根」！美聯社29日公布的調查報導披露，北京除了打壓維族文化、宗教、生活方式外，更進一步沒收維族女性的生育權利，以殘忍的手段禁止她們生養後代，包括強迫戴上避孕用的子宮環；生育太多胎的女性，更會被當成罪犯送往「再教育營」，或被迫與孩子分開，藉此讓新疆的維族人口逐漸凋零。

美聯社根據中國政府的數據和文件，以及30名曾被關押的維族人士及其家人，還有「再教育營」管理人的採訪資料指出，北京過去四年來積極鼓勵漢族生養後代，卻也拚命降低維族等少數民族的生育率，幾乎達「人口屠殺」的程度。北京定期要求維族女性接受懷孕檢測，並強迫她們配戴子宮環，甚至強制結紮或墮胎，受害人數恐達數十萬人。中國全國使用子宮環和結紮人數雖在下降，新疆卻大幅上升。

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尤有甚者，北京更搬出「再教育營」做為要脅和懲罰手段，女性只要生育太多胎，也會成為被關押的「罪行」；若家裡育有3名小孩以上，就會被強行拆散，除非有能力支付巨額罰款。當地警察還會挨家挨戶突擊，檢查是否有隱匿孩童人數。丈夫被囚的歐米爾札克赫（Gulnar Omirzakh）指出，在她生下第3個孩子後，政府就登門要求她戴上子宮環；又兩年後，政府又要求她支付2685美元（約8萬台幣）罰款，否則準備到營中與丈夫相見。

據報導，新疆和田、喀什等地的大多數維族居住區中，生育率從2015年到2018年下降超過60％。放眼整個新疆，生育率也持續驟降，單單去年就下滑將近24％，相較之下中國全國生育率僅小跌4.2％。專研新疆問題的德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz）指出，北京投入數億美元於控制新疆維族生育率，在短短幾年內，把新疆從中國最快速成長的地區，變成喪失人口朝氣，且這還只是讓維族屈服的廣泛手段之一。

如果新疆維族女性生育太多小孩，會收到中國政府罰單，甚至被關入再教育營。（美聯社）

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