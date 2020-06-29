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泰國7/1夜間娛樂場所解封 顧客按摩戴口罩、嚴禁啪啪啪

武漢肺炎疫情令全球旅遊業停頓，泰國曼谷著名紅燈區帕蓬（Patpong）受疫情影響關閉。（資料照，路透）

武漢肺炎疫情令全球旅遊業停頓，泰國曼谷著名紅燈區帕蓬（Patpong）受疫情影響關閉。（資料照，路透）

2020-06-29 20:13:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國當局29日宣布，該國將從7月1日起，正式開始武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施第5階段鬆綁，持有合法執照的夜間娛樂場所皆可恢復營業，但嚴禁性交易，以防疫情復燃。

泰國武肺疫情管理中心表示，准許開放的夜店、酒吧、卡拉OK店、按摩院等娛樂場所，必須嚴格遵守衛生部的防疫規定，若店內出現確診個案，將依法處罰。

此外，上述營業場所可以販售酒精類飲品，但必須在午夜12點前打烊，店內餐桌須間隔2公尺，若空間不夠則應架設屏風或隔離板，且至少要有1.5公尺高，同時禁止併桌。

此外，提供沐浴服務的按摩院和SPA店家，一定要持有合法營業執照。所有顧客進入都要掃描「泰勝利」二維碼。按摩中顧客全程戴口罩，僅能在沐浴時脫下。

業者也必須限製入店顧客人數，所有按摩師和店內服務人員要定期接受武肺病毒篩驗，若發現感染將對業者進行處罰。最重要的是，店內嚴禁賣淫行為。

武漢肺炎疫情令全球旅遊業停頓，泰國曼谷著名紅燈區帕蓬（Patpong）受疫情影響關閉，雖然當局逐步放寬防疫限制，但業界認為要回復原貌將困難重重。業者坦承，對性服務行業而言，保持社交距離十分困難。

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