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印中對抗現場 中國中將描紅界碑示主權 印度部署3野戰師守土

中印邊境糾紛至今未解，陸媒披露，端午節假期間，西藏軍區一名中將帶隊巡邏邊境，香港明報今天引述印媒表示，印度拒絕中國對加萬谷（Galwan Valley）的主權聲索要求。圖為美國衛星公司拍攝的畫面，顯示中印邊界的加萬谷（Galwan Valley）駐紮大批解放軍。（法新社）

中印邊境糾紛至今未解，陸媒披露，端午節假期間，西藏軍區一名中將帶隊巡邏邊境，香港明報今天引述印媒表示，印度拒絕中國對加萬谷（Galwan Valley）的主權聲索要求。圖為美國衛星公司拍攝的畫面，顯示中印邊界的加萬谷（Galwan Valley）駐紮大批解放軍。（法新社）

2020-06-29 17:38:00

〔中央社〕中印邊境糾紛至今未解，陸媒披露，端午節假期間，西藏軍區一名中將帶隊巡邏邊境，用紅漆將邊境的界碑刻字重新描紅，並在界碑旁展示紅旗宣示主權。

網易軍事報導，西藏軍區官兵巡邏描紅的界碑上刻著「1962」字樣，顯示界碑立於1962年，同年恰逢中印爆發邊境戰爭。不過，這座界碑是中國與尼泊爾的界碑。

中新網稍早前則披露，西藏軍區特戰旅近日在高原雪山舉行重裝行軍演練，以提升士兵對惡劣環境的適應力。

中印邊界先前發生衝突後，兩國邊境事務磋商與協調工作機制會議目前仍在舉行，只是談判陷入僵局。

香港明報今天引述印媒表示，印度拒絕中國對加萬谷（Galwan Valley）的主權聲索要求。印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）26日向防長辛赫（Rajnath Singh）匯報表示，印軍已在中印邊境實控線做好準備，以應對長期對峙的可能。

印度語新聞頻道Zee News26日引述消息人士說，印軍已在拉達克（Ladakh）中印邊境部署3個師，也就是4萬5000名士兵，同時調集了包括坦克、步兵戰車和榴彈炮在內的重型武器，其中印度還特別提到了適合山地作戰的M777輕型榴彈炮。

此外，印度快報（Indian Express）昨天表示，加萬谷地區有2名印度士兵溺水身亡。報導援引消息人士說，2人死亡為「事故」，「與該地區目前局勢無關」

另據印度經濟時報（Economic Times）等媒體今天報導，因應中印邊境緊張局勢，印度正尋求國際支援，除俄羅斯、法國、美國和以色列同意更早交付武器給印度，印度與日本海軍也於27日在印度洋舉行海上聯合演習。

中印部隊自5月初在拉達克、錫金發生肢體衝突及互擲石塊後，雙方持續在拉達克的中印實際控制線對峙至今，並於6月15日晚在加萬谷爆發暴力對峙，印度有20名軍人身亡，中國則傳出40多名軍人死傷，邊境緊張局勢目前仍未見紓緩。

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