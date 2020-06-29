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飛行執照有疑慮 越南：巴基斯坦籍機師停飛

飛行執照存有疑慮，越南民航局宣布所有巴基斯坦籍機師停飛。（歐新社）

飛行執照存有疑慮，越南民航局宣布所有巴基斯坦籍機師停飛。（歐新社）

2020-06-29 13:56:31

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦上月發生空難，後爆出該國有4成飛行員持有假飛行執照，越南民航局（CAAV）今（29）日宣布，越南各航空公司巴基斯坦籍機師停飛，停飛令將持續到越南民航局審查後進一步通知。

綜合外媒報導，國際航空運輸協會（IATA）日前表示，巴基斯坦國際航空（PIA）的飛行執照發現違規行為，認為航空公司在安全控制方面有嚴重失誤。巴基斯坦也在上週宣布，262名涉及持有「假執照」的機師將停飛。

越南民航局今（29）日發表聲明，局長已下令停止越南各航空公司的所有巴基斯坦籍機師工作。聲明也提到，越南當局正在和巴基斯坦進行協調，以審查機師的個人資料。根據越南民航局，越南各航空公司目前有1260名機師，其中約半數持外國公民身份。除審查巴基斯坦籍機師外，越南交通運輸部也要求民航局重新審查所有外國機師的執照。

越南民航局表示，境內共有27名巴基斯坦籍機師擁有飛行執照，其中12人是現役機師，15人的合約在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間到期或失效。越南民航局也補充，目前巴基斯坦籍現役機師多數為廉航越捷航空（Vietjet Aviation）的員工。

除越南宣布巴基斯坦籍機師停飛外，科威特航空（Kuwait Airways）將7名巴基斯坦籍機師及56名工程師停職，卡達航空（Qatar Airways）、阿曼航空（Oman Air）也宣布旗下巴基斯坦籍機師、工程師和地勤人員將停工直到重新審查結果出爐。

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