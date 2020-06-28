猛！英國男子減掉133公斤 擊退武漢肺炎還抱得美人歸

英國47歲男子凱耶斯（Phil Kayes）在3年內減掉了294.5磅（約133.5公斤），減肥過程中不僅擊退了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），同時還找到相愛的另一半。（圖擷自「Slimming World」IG）

2020-06-28 13:11:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國47歲男子凱耶斯（Phil Kayes），過去體重達到驚人的520.5磅（約236公斤），但他在3年內減掉了294.5磅（約133.5公斤），目前體重為226磅（約102.5公斤），減肥過程中不僅擊退了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），同時還找到相愛的另一半。

據《福斯新聞》報導，凱耶斯回憶，小時候他總是比別的小孩還要大一圈，體育老師上課時還會特別把他叫出來，因為他太胖了根本不能踢足球。上了大學後，凱耶斯的體重直線增加，肥胖的體型讓他過得越來越孤立，總是編造各種藉口不參加任何聚會。

請繼續往下閱讀...

凱耶斯說，當上公務員之後，他除了工作之外的日常生活就是避開人群和進食，真的是過得非常孤獨。那時，凱耶斯穿的襯衫大小是XXXXXXXXL，腰圍是68英寸（約172公分），他遇到了一系列的健康問題，例如膝蓋壓力過大和睡眠呼吸中止症等等。

凱耶斯指出，直到他媽媽被診斷出癌症末期，他才真的驚覺不能再這樣下去了，否則等到母親過世舉行葬禮時，他根本無法在旁邊扶柩。

2017年10月，凱耶斯的媽媽病逝，那時他已經瘦了70磅左右（約31公斤），此後凱耶斯靠著走路、騎自行車慢慢減肥，期間他的膝蓋因為長期以來身體過重的原因，不得不置換成人工關節，但凱耶斯仍然沒有停下減肥的腳步。

凱耶斯笑稱，武漢肺炎爆發後他也曾經確診，但他認為是自己持之以恆減肥的生活讓他擊退了病毒，而且還透過約會APP找到現在的女友妮可（Nicole）

凱耶斯說，自減肥以來，他所遇到最好的事情就是認識了妮可，「當我變成大人時，根本無法想像愛情是什麼，我以為我會孤單而死。」不過，自從和妮可交往之後，兩人不僅住在一塊，還一起到地中海游泳、去柏林徒步旅行，逐漸讓他開始有了人生目標。

英國減肥組織瘦身世界（Slimming World），在凱耶斯努力減重時一路協助，如今終於讓凱耶斯慢慢回到健康的體重。由於凱耶斯足足減了133.5公斤，因此瘦身世界給予他「2020減重最多」的稱號。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法