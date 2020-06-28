最新尼斯湖水怪高清照片曝光？ 部落客解密真相

有英國遊客聲稱去年9月在尼斯湖拍到巨大水中生物照片。（圖擷自The Loch Ness Mystery）

2020-06-28 12:42:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」一直都是網路話題，不時都有疑似水怪照片被人拍下，現網路上又出現1張疑似水怪的清晰照片再度引發討論，不過部落格「尼斯湖之謎」（The Loch Ness Mystery）表示，這張「水怪」照片是利用後製貼上去的假照片。

綜合英國媒體報導，來自南安普敦的遊客查里斯（Steve Challice）聲稱他在去年9月到尼斯湖度假時，突然發現水面激起有一片漣漪，水中疑似有一隻巨大生物，趕緊用相機拍下這個畫面，這張照片直到近日才在網路上曝光，除了引發水怪是否存在的討論外，對於這張照片的真實性也激起網友爭論。

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拍攝者查理斯稱「我並不是這方面的專家，就我個人而言，我覺得拍到的東西更像是一條大魚」，他表示，「牠非常大，光是露出水面的部分至少有8英尺（約2.4公尺長），但由於水有點黑，並不能看清楚水裡的部分。」

不過長期關注水怪的部落格「尼斯湖之謎」（The Loch Ness Mystery）表示，這張照片是假的，他向查里斯請求提供該照片的原始檔案，但對方無法提供，後來發現「水怪」背上的斑點與2018年在義大利捕獲的鯰魚照片一樣，得出這是一張P上去的假照片。

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