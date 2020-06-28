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武漢肺炎》東京27日再增57例確診 20至30歲年輕人居多

東京都內疫情攀升，27日新增57例確診。圖為東京鐵塔。（法新社）

東京都內疫情攀升，27日新增57例確診。圖為東京鐵塔。（法新社）

2020-06-28 11:49:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度緊張，東京都解除緊急狀態後疫情攀升，27日再增57例確診刷。對此，東京都分析此新增57例患者，發現年齡層以20至30歲患者居多，以生活型態來看，57例中則有17例屬於夜生活活躍者或相關行業從業者。

根據《NHK》報導，上月底日本全境解除緊急事態宣言，不料東京都疫情卻攀升，繼本月24日新增55例後，27日又以新增57例刷新東京都解除緊急狀態後的單日新高，目前都內累計病例已突破6千例。

此57例病患年齡層分佈為20至50歲左右與70歲到80歲左右，男女皆有，其中41例為20至30歲患者，佔比為57例的72%；除此之外，21例確診者為先前病例的密切接觸者，36例感染途徑則尚待釐清。

深入理解57例患者生活型態，據東京都資料，其中17例為牛郎店及柏青哥店等夜生活相關行業從業者及客人，除此之外，有14例則是在親友聚會、聚餐及出遊等場合感染。

截至最新統計，東京都內累計確診病例已達6054例，日本境內確診病例則為1萬8409例，死亡病例數則為972例，提醒近期有意赴日本遊玩國人可適當延後出遊日期，以策安全。

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