不願就南海爭端與中國談判 專家︰印尼握有抗中主動權

印尼拒絕就南海問題和中國進行談判，專家認為印尼確實有其本錢。圖為印尼總統佐科威視察軍隊。（美聯社）

2020-06-28 10:08:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海動作頻頻，東南亞各國都對此嚴加戒備，而印尼和中國也因為南海問題存在爭議，但相較於其他東南亞國家在面對中國時的被動地位，印尼得以主動抗衡中國，拒絕就南海主權問題和中國進行談判。專家認為，印尼在東盟中發揮核心作用，且「印尼並不是那種可以脅迫的國家」。

根據《美國之音》報導，台灣戰略研究協會東南亞問題專家安立馗（Enrico Cau）指出，印尼擁有2.73億人口，在軍事和政治方面也排在世界中等強國，同時擁有巨大市場，在東盟中發揮核心作用，印尼在伊斯蘭世界也是一個非常重要的國家。安立馗強調：「印尼不是像其它國家那樣可以脅迫的國家，從多方面來說，印尼都跟其它國家很不一樣。」

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中國和印尼在南海的爭議海域位於馬來半島和婆羅洲島之間的納土納群島北面，印尼強調，印尼在這一帶海域的主權符合國際海洋法，同時也在納土納空軍基地進行改修，讓戰機和攻擊直升機在附近巡航。

雅加達戰略與國際研究中心高級研究員拉克斯馬納（Evan Laksmana）表示，如果和中國坐下來針對這片海域進行談判，就意味著中國在這裡擁有某種權利，無論是進行談判或會談，甚至是同意中國的漁業需求，都會讓中國在涉及其它國家的主權糾紛中得到更大的主動權。

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