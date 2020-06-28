雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

德國聯邦情報局線人涉嫌向中國提供情資。圖為德國聯邦情報局標誌。（歐新社）

2020-06-28 08:59:54

〔即時新聞／綜合報導〕德國近期爆出一起雙面諜事件，74歲的德國男子Dieter W（化名）與妻子長期為德國聯邦情報局擔任線人並提供情報，但近期卻被指控兩人替中國諜報機構提供情資，目前聯邦檢察總院已投入調查。

根據《德國之聲》報導，Dieter W為德國聯邦情報局效力長達50年，他的妻子則在他生涯晚期一同加入情報工作，兩人身份皆為線人，並未正式成為聯邦情報局員工。據了解，Dieter W在德國漢斯·賽德爾基金會（Hanns-Seidel-Stiftung）工作近40年，擔任領導職位直至退休，因工作因素時常出國，並在各地擔任客座教授，豐富閱歷成為聯邦情報局的珍貴消息來源。

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在Dieter W的生涯中，中國也是Dieter W夫婦時常出差的地點，中國情報單位曾在上海同濟大學和他們建立關係，而中方情報人員還給了牠們一台配備特殊軟體的筆電，用來傳輸加密訊息。Dieter W.向德國調查人員表示，中國的目的是將他安插在總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會，不過他和妻子並沒有答應中方要求，而是就其它領域的合作達成一致，兩人沒有向中方收取報酬，僅有旅遊經費被註銷。

然而，Dieter W夫婦已多年沒向德國聯邦情報局匯報與中方的往來，夫婦與中國的關係也引起聯邦憲法保護局的注意，憲法保護局的反間諜部門將此案移交給聯邦檢察總院和巴伐利亞刑事犯罪調查局處理，目前全案正在調查中。

情報界消息人士指出，Dieter W案是中國情報機構戰略措施的一個典型案例，中國除了在網路發動進攻外，中國情報機構還試圖在德國社會各個領域中招募線人。

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