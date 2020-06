5千萬分之1機率！ 28歲女「雙子宮」懷雙胞胎各自發育

2020-06-27 21:20:07

〔即時新聞/綜合報導〕超罕見!英國一名28歲女子費爾赫斯特(Kelly Fairhurst)日前懷上一對雙胞胎,但兩個子宮都各有一個胎兒,且可能要分娩兩次,醫生則透露,要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一。

綜合外媒報導,費爾赫斯特表示,已經有兩個女兒的她,近日懷孕12週前往醫院進行產檢,沒想到醫生告訴她,她體內有兩個子宮都已經懷了胎兒,雙胞胎各自在不同的子宮內成長,還透露「要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率只有5000萬分之一」。

但醫生也說,因為費爾赫斯特擁有兩個子宮頸,根據目前身體情況來看可能要分娩兩次,目前計畫以剖腹的方式生產。費爾赫斯特得知消息後感到很震驚,也透露先前在生第二胎時醫生曾告訴她,可能有雙角子宮,但當時可能還沒完全形成第二個子宮。

對此,倫敦聖喬治醫院婦產科專家哈利勒(Asma Khalil)表示,雙子宮極為罕見,而且許多婦女也不知道自己有子宮異常的狀況。

