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5千萬分之1機率！ 28歲女「雙子宮」懷雙胞胎各自發育

英國一名28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）日前懷上一對雙胞胎，但兩個子宮都各有一個胎兒，且可能要分娩2次，醫生則透露，要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一。（情境照）

英國一名28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）日前懷上一對雙胞胎，但兩個子宮都各有一個胎兒，且可能要分娩2次，醫生則透露，要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一。（情境照）

2020-06-27 21:20:07

〔即時新聞／綜合報導〕超罕見！英國一名28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）日前懷上一對雙胞胎，但兩個子宮都各有一個胎兒，且可能要分娩兩次，醫生則透露，要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一。

綜合外媒報導，費爾赫斯特表示，已經有兩個女兒的她，近日懷孕12週前往醫院進行產檢，沒想到醫生告訴她，她體內有兩個子宮都已經懷了胎兒，雙胞胎各自在不同的子宮內成長，還透露「要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率只有5000萬分之一」。

但醫生也說，因為費爾赫斯特擁有兩個子宮頸，根據目前身體情況來看可能要分娩兩次，目前計畫以剖腹的方式生產。費爾赫斯特得知消息後感到很震驚，也透露先前在生第二胎時醫生曾告訴她，可能有雙角子宮，但當時可能還沒完全形成第二個子宮。

對此，倫敦聖喬治醫院婦產科專家哈利勒（Asma Khalil）表示，雙子宮極為罕見，而且許多婦女也不知道自己有子宮異常的狀況。

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