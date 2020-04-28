軍情動態》遼寧號等6艦又現蹤 往返冲繩宮古島間海域

中國航空母艦「遼寧號」（見圖）等6艘船艦今天上午通過冲繩本島與宮古島之間海域，朝東海返航。（資料照，路透）

2020-04-29 00:20:40

〔中央社〕中國航空母艦「遼寧號」等6艘船艦今天（28日）上午通過冲繩本島與宮古島之間海域，從東海來到太平洋後，又朝東海返航，這是日本首度觀察到中國航艦在這片海域往返航行。

日本防衛省統合幕僚監部發新聞稿表示，今天上午9時（台灣時間上午8時）左右，日本海上自衛隊第5護衛隊「金剛號」（部署於佐世保）、第12護衛隊「海霧號」（部署於吳）及第5航空群所屬的P-3C反潛機（部署於那霸）發現中國海軍航空母艦「遼寧號」等共6艘艦艇在宮古島東南約80公里海域朝西北航行。

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日本海上自衛隊今天觀察到的是中國航空母艦遼寧號、2艘旅洋III級飛彈驅逐艦、2艘江凱II級護衛艦、一艘965號「呼倫湖號」快速戰鬥支援艦。

之後，這6艘中國艦艇穿過冲繩本島與宮古島之間海域後北上，朝東海方向航行。

這份新聞稿指出，這6艘中國艦艇本月10日航行在長崎縣男女群島西南方，之後穿過冲繩本島與宮古島之間海域，然後南下。

日本放送協會（NHK）今晚報導，日本海上自衛隊艦艇與反潛機觀察到中國航空母艦「遼寧號」飛彈驅逐艦等總共6艘船艦今天上午通過冲繩本島與宮古島之間海域後，又從太平洋朝東海方向航行。

報導說，這些中國海軍船艦並未入侵日本領海，也沒觀察到遼寧號的載機有起降情形。

這6艘中國船艦本月11日曾航行通過這片海域，從東海來到太平洋。日本防衛省相關人士表示，這6艘船艦之後在南海、菲律賓東側的太平洋航行。

報導說，這次是中國航空母艦第5次通過冲繩本島與宮古島之間海域，但在這片海域往返航行則是首次。

日本防衛省正在分析這些中國船艦的航行目的，研判中國海軍是在提升遠洋活動能力，日本防衛省持續戒備、監視。

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