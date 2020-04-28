日本觀光勝地含淚剪花 籲民眾黃金週乖乖宅在家

千葉縣佐倉市在本月中將該市管理的「佐倉故鄉廣場」盛開的80多萬株鬰金香全部理平頭，原定舉辦的「鬰金香祭」也宣布停辦。（法新社）

2020-04-28 22:31:15

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本5月黃金週假期將從明天的「昭和之日」正式啟動，由於天氣預報各地大都為溫暖的好天氣，原本的旅遊旺季，但受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，各地方政府也想盡辦法，拜託外地旅客不要來，其中原本預定有6萬名旅客到訪的沖繩縣，在縣知事玉城丹尼的呼籲下，人數減為1萬8000人左右，福岡縣今天更是忍痛剪掉樹齡600年「黑木大藤」滿開的藤花，藉此讓想來賞花的觀光客死心，這種前所未有的觀光反宣傳可說是史無前例。

至截稿為止，日本今天新增282人，國內感染人數累計1萬3878人，新增死亡19人，累計413人死亡。確診人數連2天低於百人的東京都，今天新增112人，人數再度回到百人以上，累計確診人數也在今天破4000，來到4059人，累計108人死亡。

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日本國立感染症研究所對1月到4月中旬，全球和日本逾5000名武漢肺炎感染者的病毒資料進行基因比對，發現3月以後日本第二波的感染來源，極可能從歐洲等國外移入的變種病毒株。歐洲病毒的基因序列和第一波從中國移入的病毒並不一致。日媒報導，日本有效控制了1到2月來自中國的首波疫情，但第二波因為出手太遲，導致病毒隨歐美旅客和返國者移入，數週內擴散到日本全國。

事實上，日本的疫情在3月中旬有趨於和緩的現象，政府專家會議也表示「達到某種程度的控制」，由於當時正值櫻花季到來，民眾的戒心也因疫情緩和而開始鬆動，進入4月後第二波感染效應出現，感染人數也開始激增，所以面臨黃金週連假的到來，日本政府嚴陣以待，呼籲民眾不要外出。

從4月底到5月初的黃金週連假，往年都是日本旅遊最旺盛的時期，今年受到疫情影響，政府大力呼籲民眾待在家裡，黃金週變成「宅在家週」，但疫情吃緊仍擋不住春暖花開的誘惑，沖繩縣知事玉城日前在推特留言表示，他得知黃金週有6萬人預約機位到沖繩觀光，昨天他出面呼籲民眾留在家裡，取消到沖繩旅遊，他還表示，沖繩的風景區幾乎都關閉，就算來了也沒有地方好逛。

日本放送協會（NHK）今天調查，從29日到下月6日，各航空公司的訂位狀況，從外縣前往沖繩的旅客約1萬8000多名，玉城知事的喊話似乎見效。

為了阻止外地觀光客湧入，有的地方採取了「壯士斷腕」的激烈手法，位於福岡縣八女市「黑木大藤」，是一棵樹齡達600年的國寶級藤樹，每年於黃金週舉辦的「藤花祭」可吸引20萬人到訪，今年為了阻止民眾入園賞花，28日忍痛剪下所有盛開的藤花。

千葉縣、埼玉縣和宮城縣也有類似的剪花行動，千葉縣佐倉市在本月中將該市管理的「佐倉故鄉廣場」盛開的80多萬株鬰金香全部理平頭，原定舉辦的「鬰金香祭」也宣布停辦 ，埼玉縣埼玉市剪掉該市中央區與野公園3000株玫瑰花的花苞，原定5月舉辦的玫瑰祭也停辦，宮城縣大崎市「向日葵之丘」，每年春天有200多萬株油菜花盛開，夏天則有向日葵迎風招展，但油菜花已在日前被夷為平地，夏天的向日葵祭是否如期舉行還是未知數。

千葉縣佐倉市在本月中將該市管理的「佐倉故鄉廣場」盛開的80多萬株鬰金香全部理平頭，原定舉辦的「鬰金香祭」也宣布停辦。（路透）

千葉縣佐倉市在本月中將該市管理的「佐倉故鄉廣場」盛開的80多萬株鬰金香全部理平頭，原定舉辦的「鬰金香祭」也宣布停辦。（路透）

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