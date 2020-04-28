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金正恩專列是障眼法？ 脫北議員爆：他不能走不能站

北韓領導人金正恩（中）近期行蹤不明，有傳聞稱他病危或射彈時重傷，但北韓政府皆未說明。（路透資料照）

北韓領導人金正恩（中）近期行蹤不明，有傳聞稱他病危或射彈時重傷，但北韓政府皆未說明。（路透資料照）

2020-04-28 23:05:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤不明，有傳聞稱他病危或試射飛彈時重傷，但北韓官方皆未說明。對此，甫當選南韓國會議員的前北韓駐英國公使太救民（太永浩）表示，雖無法確認金正恩是否動手術，但能確定的是，「金正恩現在處於無法獨力起身或走動的狀態」。

太救民在美國時間27日接受《CNN》 訪問時表示，關於金正恩健康出問題的傳聞滿天飛，雖然無法確認是否動了心血管手術，但能確定金正恩目前無法獨自站立或正常走路，不過他未說明具體消息來源。

太救民也說，金正恩身為北韓國父金日成的孫子，卻缺席15日金日成冥誕活動，「在北韓人眼中是非常奇怪的事」。他也提到，和金正恩有關的消息都是最高機密，「清楚金正恩具體狀況的人只有他的妻子、妹妹或親信」，因此金正恩目前所在位置與是否接受手術的傳聞都沒有根據。

太救民補充說明，就像北韓前領導人金正日逝世時，北韓政府等到2天後才公布，連當時北韓外交部長也是金正日死訊宣布前一小時也才獲知。

對於美國的北韓研究機構「北緯38」公布衛星照片指稱，一列可能是金正恩的專屬列車21日至23日停靠在北韓東部元山的「領導站」，他透露，依過去他擔任外交官的經驗，北韓政府常因衛星照會暴露金正恩專用列車，便故意把列車駛往其他地點，因此他推測火車停在元山也只是障眼法罷了。

前北韓駐英國公使太救民（見圖）是目前北韓官職最高的脫北者，他爆料「金正恩現在處於無法獨力起身或走動的狀態」。（歐新社資料照）

前北韓駐英國公使太救民（見圖）是目前北韓官職最高的脫北者，他爆料「金正恩現在處於無法獨力起身或走動的狀態」。（歐新社資料照）

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