專車停元山很奇怪 訪北韓記者經驗推測：金正恩死了

《CNN》日前報導北韓領導人金正恩（白衣）命危消息，日媒甚至傳出金正恩已變成植物人，引發國際關注。（歐新社資料照）

2020-04-28 21:05:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤不明，不少有關其健康出問題的傳聞滿天飛，也有衛星照拍到疑是金正恩專用列車，停靠在位在元山市的金家度假村。對此，曾到訪過北韓10多次的外媒記者就推測，「幾乎可以肯定金正恩已經死亡」，並點名金正恩胞妹金與正將接任北韓領導人。

據英國《每日快報》報導，過去曾到訪過北韓10多次、對北韓政權有一定程度瞭解的記者卡利（Roy Calley）表示，金正恩從11日至今超過2週沒有現身，加上他的專用列車停靠在東部元山市的車站，他認為金正恩真的出大事了。

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卡利分析，以他對北韓的瞭解來看，「如果金正恩真的沒事，北韓就會向全世界宣布，因為他們並不喜歡外界過多的揣測」，因此他斷定金正恩已經過世，也點名過去曾多次陪同哥哥金正恩參與元首會面等重要政治活動的金與正，將接任北韓領導人一職。

他也指出，若金正恩過世的消息如果得到證實，那麼北韓境內可能會爆發一個月以上的「社會崩潰」，也可能正在迅速的調整狀態。

另外，也有英國媒體報導，有衛星照片顯示，北韓正在修建大型閱兵式所需的臨時建築，並推測北韓不太可能在武漢肺炎疫情下，無故舉行閱兵，並大膽猜測這可能是為了舉行金正恩的葬禮。

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