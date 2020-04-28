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    愛國喊假的？Steam中國專屬平台將問世 對岸網民卻叫苦連天！

    中國廠商「完美世界」已經註冊了大量的商標以及網域，另外，一個通過審查名叫「wmsjsteam」的網域，持有者就是美商維爾福，而且連支付系統、相關APP等細項都已經註冊完畢，通過審查。（擷取自微博）

    中國廠商「完美世界」已經註冊了大量的商標以及網域，另外，一個通過審查名叫「wmsjsteam」的網域，持有者就是美商維爾福，而且連支付系統、相關APP等細項都已經註冊完畢，通過審查。（擷取自微博）

    2020-04-28 21:59:19

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大遊戲Steam平台近日推出「冠狀病毒大進擊」遊戲，引發中國網民不滿。沒想到，中國將「自我隔離」、專屬的Steam平台可能在今年問世的消息傳出後，本來應該是令中國玩家振奮的好事，網路上卻反而傳來一陣陣哀嚎聲。

    中國網民近日只要看到「武漢肺炎」相關文字，就立刻被挑起敏感神經，而這樣的狀況，在各網路遊戲、手機遊戲中尤為嚴重。不過，在中國網民視之為生命泉源的Steam平台上，網民「出征」的行為相對和緩許多，似乎是怕遇到Steam若遭檢舉被封殺，玩家恐面臨無遊戲可玩的窘境。

    消息靈通的微博官方認證帳號「其樂Keylol」近日發文指出，中國廠商「完美世界」已經註冊了大量的商標以及網域，另外，一個通過審查名叫「wmsjsteam」的網域，持有者就是美商維爾福，而且連支付系統、相關APP等細項都已經註冊完畢，通過審查。「其樂Keylol」也在文中推測，中國專屬的平台或許有望在今年問世。

    不過，中國網友過去在Steam能購買到的遊戲，大多數與國外玩家所遊玩的遊戲版本相同，其中，部分遊戲恐不符合中國官方的規定，中國玩家形同遊走於模糊的灰色地帶；如今中國推出專屬平台後，可能只有符合官方規範的遊戲才能在平台上販售，恐縮減玩家購買遊戲時的選擇。

    對此，中國網民也紛紛留言表示「不想看，沒辦法」、「完了完了」、「不關心，讓它死一邊去」、「沒辦法了」、「滾啦」、「你不要來」、「死也不換過來」、「找辦法留在Steam」，另外也有網民痛罵「都是台灣之前那個還願害的！」

    中國大量的玩家是「Steam」重要收益來源之一，不過中國玩家卻引發種種問題，包括盜版猖獗、開外掛風氣盛行，在競技遊戲中造成其他玩家不公平的遊戲體驗。中國設立獨立平台傳出，不少國外玩家也樂觀其成。

    中國專屬的Steam平台可能在今年問世的消息傳出後，本來應該是令中國玩家振奮的好事，網路上卻反而傳來一陣陣哀嚎聲。（擷取自微博）

    中國專屬的Steam平台可能在今年問世的消息傳出後，本來應該是令中國玩家振奮的好事，網路上卻反而傳來一陣陣哀嚎聲。（擷取自微博）

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