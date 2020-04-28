恐怖... 中國政府在民宅門口加裝監視器 有時屋內也被裝

中國政府自從武漢肺炎疫情爆發後，就在各地民宅門外加裝監視器，有時甚至在屋內。中國監視器示意圖。（路透）

2020-04-28 11:35:15

〔即時新聞／綜合報導〕34歲的愛爾蘭人拉希夫（Ian Lahiffe）在中國南方旅遊後被隔離14天，但他返回北京住處後的第2天早上，赫然看到1台監視器安裝在公寓門外的牆上，只要一開門就正對著他。事實上，中國政府自從武漢肺炎疫情爆發後，就在各地民宅門外加裝監視器，有時甚至在屋內。

據《CNN》報導，消息人士透露，儘管中國官方沒有規定接受檢疫的人員屋外要有監視器，但至少從2月開始不少城市就出現了這種狀況。事實上，監視器已成為中國公共生活中的一部分，人們過馬路、進入購物中心、在餐廳吃東西、搭乘交通運輸工具，甚至是坐在學校教室裡，都逃不過被監控的命運。

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中國官媒《央視》2017年聲稱國內的監視器大約有2000萬個，但其他消息來源例如Informa Tech旗下的IHS Markit Technology，則顯示中國2018年已安裝了3.49億個監視器，幾乎是美國的5倍。對此，中國公安部不願回應。

在武漢肺炎疫情蔓延後，監視器似乎越來越接近中國民眾的私生活，從公共場所到住處大門都無法避免，例如江蘇省南京已有居家檢疫民眾的門外被安裝了24小時監視器，當局聲稱這有助於節省人力支出並增加工作量效率，河北省遷安市某縣則使用監視器監控居家隔離的縣民

另外，吉林省長春市朝陽區的監視器鏡頭更配備了人工智慧，可以檢測人的輪廓；一間國有電信營運商甚至在杭州協助地方政府安裝238台監視器，以監控需要檢疫的民眾，北京、深圳、常州也都有同樣消息傳出。

更誇張的是，中國民眾連在屋內也難逃一劫。要求匿名的周姓公務員，2月下旬從家鄉安徽省回到江蘇省常州，隔天警方就來到他的住處的櫥櫃上安裝了監視器，只要他待在客廳內就會一直被拍到。

儘管周姓公務員當場強烈抗議，監視器仍然沒有被拆除，就算他撥打市長熱線電話並向防疫指揮中心投訴，卻還是被要求配合政府的防疫措施。

周男透露，另有2名和他同住宅區接受檢疫的民眾，也被安裝了屋內監視器。對此，周姓公務員所在地區的防疫指揮中心證實，他們的確有使用監視器執行居家隔離等措施，但拒絕透露更多細節。

更有甚者，南京的鄉鎮級行政單位「淳溪街道」直接在微博PO出屋內監視器所能監控到的東西，從中可以看到民眾家中的情況都被拍得一清二楚。淳溪街道被詢問此事後不願回應，南京防疫指揮中心則表示安裝監視器不是強制性的政策，但有某些街道行政區會採取相關措施。

南京鄉鎮級行政單位「淳溪街道」在微博PO出的照片顯示，屋內監視器就安裝在櫥櫃上。（圖擷自微博）

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