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公開挺歧視同性戀言論 土國艾爾段政府惹議

土耳其宗教事務局長埃爾巴西（右）發表歧視同性戀言論，總統艾爾段（左）力挺，被律師公會、人權團體抨擊。（路透資料照）

土耳其宗教事務局長埃爾巴西（右）發表歧視同性戀言論，總統艾爾段（左）力挺，被律師公會、人權團體抨擊。（路透資料照）

2020-04-28 10:55:57

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其宗教領導人日前在齋戒月首次講道中，發表了針對同性戀歧視性的言論，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及其政府昨（27）日公開支持相關言論，引起律師公會及人權團體抨擊。

綜合外媒報導，宗教事務局（Directorate of Religious Affairs）局長埃爾巴西（Ali Erbas）日前表示，由於同性戀和通姦，每年都有成千上萬的人感染愛滋病毒，並呼籲穆斯林團結，對抗「這種邪惡」。

與其他穆斯林占多數的國家不同，在土耳其同性戀不構成犯罪。過去中東各地每年會湧入數千人，前往土耳其參加同志大遊行，但近年卻被艾爾段以公共安全為由，禁止同志遊行及相關活動在伊斯坦堡舉行，敵視同性戀的社會風氣也逐漸增加。

安卡拉律師公會（Ankara Bar Association）表示，埃爾巴西的言論帶有老舊的觀念，並且違反人類尊嚴。伊士麥律師工會（Izmir Bar Association）則表示擔憂，認為這樣的言論恐鼓勵仇恨犯罪。

土耳其政府昨（27）日在推特上發起「埃爾巴西並不孤獨」的標籤活動，聲援埃爾巴西。執政黨正義與發展黨（AKP）發言人塞利克（Omer Celik）也推文表示，人根據自己所相信的價值發言是自然的權利。艾爾段則在昨（27）日的公開演說中表示，任何對埃爾巴西的攻擊，都等於是對政府的攻擊。並認為，對神職人員的批評，已逐漸轉變為蓄意攻擊伊斯蘭教。

歐盟和人權團體長期以來指責艾爾段政府刻意忽視宗教、少數民族、同性戀者以及婦女的權利，甚至在某些情況下損害他們的權利。

安卡拉的人權協會目前已對埃爾巴西提起刑事訴訟，指控他煽動叛亂，安卡拉律師公會則指控他煽動仇恨，並呼籲當局將埃爾巴西免職。同時安卡拉首席檢察官辦公室則表示，正在針對「侮辱宗教價值」對安卡拉律師團體進行刑事調查。

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