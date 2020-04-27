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影片曝光！患創傷壓力症退伍軍人遭槍殺 菲警執法又惹議

菲律賓退伍軍人溫斯頓21日被警察依違反防疫規定攔下，疑因他試圖從包包中拿出東西，被警察連開2槍射殺，送醫不治，25日依軍禮隆重安葬，爭議仍持續延燒。（圖擷取自臉書 Philippine Army）

菲律賓退伍軍人溫斯頓21日被警察依違反防疫規定攔下，疑因他試圖從包包中拿出東西，被警察連開2槍射殺，送醫不治，25日依軍禮隆重安葬，爭議仍持續延燒。（圖擷取自臉書 Philippine Army）

2020-04-28 00:25:10

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前下令，若民眾不配合防疫，執法人員可直接開槍擊斃，21日，呂宋島奎松市警方以拒絕受檢、持有槍械且意圖襲警為由，開槍射殺一名男子，也因該男為患有戰後創傷壓力症候群（PTSD）的退伍軍人，引起當地社會關注，國家調查局已介入調查，25日已依軍禮隆重安葬。

綜合外媒報導，菲律賓呂宋島奎松市33歲退伍軍人溫斯頓（Winston Ragos）21日行經當地檢查站附近時，被警察依違反防疫規定攔下，隨後疑因他試圖從包包中拿出東西，被警察連開2槍射殺，送醫後，因傷重宣告不治。

據報導，當地警方稱，因溫斯頓試圖從包包拿出「0.38制式手槍」、威脅到周遭民眾的生命安全，他們才會開槍，但目擊者指出，雖溫斯頓違反防疫規定，但警方開槍前沒有搜過他的包包，且他根本沒有攜帶槍枝，而他的親戚則堅稱，包包裡只裝著水壺，更重要的是，案發當時的監視器畫面也並未拍到他持槍。

消息曝光後，不僅迅速引起當地社會關注，也得知溫斯頓是該國退伍軍人，在陸軍服役7年間，曾參與多項清剿叛軍以及恐怖份子的行動，卻因此罹患戰後創傷壓力症候群等精神疾病，持續治療未果，後於2017年正式退伍。

軍方已依溫斯頓榮民身分，以軍禮將其安葬在國家紀念公墓，國家調查局也持續積極調查真相。

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