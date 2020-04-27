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中國為金正恩派醫療團赴北韓？ 耿爽回應耐人尋味

中國外交部發言人耿爽（見圖）被問到中國是否派醫療團前往北韓時表示：「國際紅十字會與中方都向北韓提供醫療物資援助。」回應耐人尋味。（美聯社資料照）

中國外交部發言人耿爽（見圖）被問到中國是否派醫療團前往北韓時表示：「國際紅十字會與中方都向北韓提供醫療物資援助。」回應耐人尋味。（美聯社資料照）

2020-04-27 21:12:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩健康出問題傳聞滿天飛，《路透》報導中共中央對外聯絡部（中聯部）高官已率領一支中國醫療團，23日從北京前往北韓。對此，中國外交部發言人耿爽今（27）日卻回答說：「國際紅十字會與中方都向北韓提供醫療物資援助。」耿爽以外交辭令回應，沒正面答覆中方是否派團前往，耐人尋味。

《路透》25日引述3名消息人士指出，中國已派一支由中聯部高官所率的代表團，於23日從北京啟程前往北韓，成員包括醫師等醫療專家和黨政官員，主要目的就是要對金正恩健康提供建議，並檢查身體狀況。

中國外交部今下午舉行例行記者會，有南韓記者提問：「部分報導稱，為了幫助北韓防禦新冠病毒（傳播），最近中國向北韓派遣了醫療團。目前中方已經向世界上很多國家派遣了醫療救援隊，請問有向北韓派遣這樣的醫療隊嗎？」

對此，耿爽回應：「新冠肺炎疫情發生以後，據我瞭解，國際紅十字會等國際機構曾經向朝鮮（北韓）提供過防疫物資的援助，中方也向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需。」

耿爽還說：「當前疫情在全球快速蔓延，中國將繼續在做好國內疫情防控的同時，在力所能及的範圍內向有需要的國家提供援。」並未正面回應中國是否有派醫療團前往北韓。

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