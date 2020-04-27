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為何金正恩是生是死都不公開？ 外媒分析北韓沉默3點原因

北韓領導人金正恩（中）近日傳出病危，日媒更指金正恩已成為植物人，消息引發國際關注。（法新社資料照）

北韓領導人金正恩（中）近日傳出病危，日媒更指金正恩已成為植物人，消息引發國際關注。（法新社資料照）

2020-04-27 20:19:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩行蹤成謎，長達兩週未公開露面，北韓官媒也未公布最新照片，也讓金正恩病危的傳聞甚囂塵上。對此，美國華盛頓特區政治記者湯姆·羅根（Tom Rogan）認為，金正恩身亡或成植物人的可能性並不高，並提出3點分析北韓政府遲遲不出面說明的原因。

羅根以「為何關於金正恩的謠言值得懷疑」為題，投書美媒《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），開門見山就說他不相信金正恩身亡、也不相信其命危的消息。

他認為，美國的情報系統網路非常強大，無時無刻都在監視金正恩在內的北韓核心狀況，但不管是美國、南韓情報界，目前都沒有掌握可靠情報來證實金正恩已經過世或命危。

對於外界好奇如果金正恩無恙，為什麼北韓政府不盡快出面說明或澄清？羅根也提出3點分析：第一、就算金正恩只是身體微恙，北韓官方仍會相當保密，因為這樣才能塑造出領導人完全掌握全局的狀態，甚至金正恩還能在北韓東部的渡假勝地，邊享受、邊嘲笑外界對他健康的討論。

第二、由於如金正恩等北韓的領導人都非常缺乏安全感，過往常常以拔除高層、處死高官等手段來建立自己的威望、鞏固政權，也許金正恩正透過漫天謠言來引蛇出洞，藉此把潛在政變者給吸引出來。

第三、金正恩也可能想藉此機會，測試美國和南韓對他到底了解多少，意即金正恩以自己的健康狀況當誘餌，來評估美韓等情報單位監控自己的程度到哪種程度。

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